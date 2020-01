Lucy Ramos mudou o visual e está loira para novo papel

Após Paolla Oliveira revelar que está morena para a nova novela das 21h, intitulada “A Dona do Pedaço”, foi a vez de Lucy Ramos, que também fará parte da trama, anunciar sua nova transformação capilar. Mas, ao contrário de Paolla, Lucy ficou loiríssima pela primeira vez!

A mudança, que chega logo depois da atriz viver a Vanda em “O Tempo Não Para”, tem a ver com o papel de Silvia, sua personagem na história de Walcyr Carrasco, que entrará no lugar de “O Sétimo Guardião”.

–

Veja também





O responsável pelo novo look de Lucy foi o cabeleireiro especialista em fios crespos e cacheados, Wilson Eliodoro. Além do tom loiro-mel, as madeixas dela foram divididas ao meio e estilizadas com bastante volume, para uma proposta mais moderninha.

–

A personagem de Lucy, Silvia, será uma professora de inglês com essa vibe leve e descontraída. Em comunicado à imprensa, a atriz falou sobre ainda estar se acostumando com a mudança nos cabelos:

“Eu não me reconheço ainda dessa forma, olhando no espelho, é uma adaptação a essa nova imagem e estou me reconhecendo. É a primeira vez que eu fico loira”, disse ela.

A gente amou forte!