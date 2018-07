Nossos cabelos sempre sofrem muito com químicas e processos agressivos, desde alisamentos até modelagens. Tudo isso, além de enfraquecer os fios, também retarda o crescimento do cabelo. Até mesmo a nutrição, por mais que positiva, pode fazer com que seu cabelo cresça menos. Nesse aspecto, o que comemos pode realmente ajudar a reparar, fortalecer e alongar nossos cabelos com vitaminas.

Esse é um dos segredos de Alicia Rountree, modelo, nutricionista certificada e dona de restaurante. A alimentação dela é um fator super importante na saúde dos seus cabelos – sem contar a pele e a saúde dela por si só. Para a nutricionista, alguns alimentos podem complementar os tratamentos feitos para o crescimento dos cabelos, desde que ingeridos de forma correta.

Confira 5 alimentos que podem acelerar o crescimento do seu cabelo de forma natural:

Abacates

Os abacates são uma grande fonte de antioxidantes e são ricos em vitaminas E e B, que fortalecem os cabelos e ajudam a prevenir danos causados por processos agressivos. Algumas formas de prepará-los são em uma salada, amassadinho em uma torrada no café da manhã, ou até mesmo em uma máscara de cabelos.

Cenouras

As cenouras têm vitaminas vitais, como C e E, que estimulam o crescimento dos fios e engrossam o cabelo quando ingeridas diariamente. Para facilitar o crescimento, um caminho muito bom é tomar um copo (mais ou menos 85g) de suco de cenoura fresco por dia. Você pode até mesmo fazer uma vitamina, adicionando beterrabas, maçãs e gengibre.

Nozes

Não só são uma ótima opção de lanche para levar para o trabalho ou faculdade, as nozes também são cheias de ômega-3, biotina, proteína, cobre e vitamina E. Todos esses componentes são essenciais para conseguir fios brilhantes, e ao mesmo tempo protegem seus cabelos dos raios solares severos.

Chocolate amargo

O chocolate amargo tem minerais vitais para o fortalecimento dos cabelos, que incluem zinco, cobre e ferro. A mistura desses elementos ajuda a trazer o fluxo de sangue para o seu couro cabeludo e promove o crescimento (com moderação, claro).

Folhas de goiaba

Para conseguir extrair os benefícios das folhas, é necessário fervê-las. Elas são ricas em vitamina C, que ajuda na produção de colágeno. Depois de levantar fervura, espere a água esfriar e use em seu cabelo como tratamento. Esse segredinho ajuda a prevenir a queda dos cabelos e ainda fortalece os fios.

