Fátima Bernardes volta à bancada de telejornal após anos longe do JN

Na última terça-feira (10), Fátima Bernardes foi a convidada do Zona Mista, programa do canal fechado SporTV. Na ocasião, a apresentadora relembrou seus tempos de telejornal e chamou as principais atrações do dia ao melhor estilo Jornal Nacional.

Apesar de comandar as entradas de notícias durante o seu matinal Encontro, os fãs adoraram matar a saudade de vê-la na bancada depois de tantos anos afastada das formalidades do jornalismo.

Assista:

Fátima deixou o JN em 2011 depois de 14 anos de trabalho. Na época, ela foi sucedida por Patrícia Poeta. Hoje quem comanda o noticiário ao lado de William Bonner é a jornalista Renata Vasconcellos.

Relembre a despedida dela: