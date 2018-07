Como Lady Di está inspirando William a criar os filhos

O Príncipe William tem seguido as lições que aprendeu com seus pais para educar seus herdeiros. Tanto Charles quanto Lady Di deram muitos exemplos para William e Harry. Para a revista People, uma fonte próxima da família real disse que “Willian é um pai muito bom”. Junto com ele, Kate Middleton também faz o papel de uma mãe ótima, e ambos formam pais muito unidos.

Leia mais: Fátima Bernardes volta à bancada de telejornal após anos longe do JN

Uma fonte real, que também acompanha os passos da família, diz que “[William] faz todas as coisas que ele acha que são importantes para a vida familiar para garantir que seus filhos tenham a casa divertida, amorosa e carinhosa que sua mãe estava tentando criar”, referindo-se ao modo como Diana criava os filhos.

Para os príncipes, crescer em um ambiente com a presença de Lady Di foi um ponto crucial. A forma prática e cuidadosa com que Diana criou os filhos ajudou a formar o conhecimento sobre paternidade que William tem.

Leia mais: WhatsApp libera recurso “fofoqueiro” para todos os usuários

Em entrevista à People, William disse que sempre fala da avó para seus filhos, por mais que eles nunca se encontrem. Para manter a memória dela viva, ele e Kate até mesmo encheram a casa com fotos de Lady Di.

William também tem um jeito de se dirigir aos filhos parecido com o de Diana. Com os pequenos George e Charlotte, o príncipe sempre os segura pela mão e, ao conversar com os dois, desce ao nível dos filhos, demonstrando todo o carinho e respeito.

Veja mais: Túlio compartilha foto inédita com filho de Fátima: “meu enteado”

Siga CLAUDIA no Instagram!