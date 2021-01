Previsão astrológica para sua quarta-feira (13)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Opa, a Lua passa a transitar em Aquário e ela nos lembra que os amigos são a família que escolhemos e podem nos ajudar a abrir nossos olhos para aquilo que não estamos vendo. O diálogo com pessoas certas fatalmente leva ao surgimento de soluções, caminhos e respostas.

