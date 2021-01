Susan Miller: as previsões para todos os signos em janeiro

Áries

21/3 a 20/4

Ao longo dos últimos anos, você se dedicou ao progresso profissional. Teve oportunidades de mostrar aos seus superiores do que é capaz e agora finalmente verá os frutos desse trabalho árduo. As recompensas devem chegar após a Lua nova do dia 13 de janeiro. Esteja atenta aos sinais que indicam a decolagem da sua carreira. Suas amizades serão de grande ajuda. Portanto, dedique algum tempo a elas e não deixe que percam o contato. Prepare-se para um aumento das despesas domésticas – mantenha o saldo positivo economizando em outras áreas. Com a Lua cheia do dia 28, em Leão, iluminando seu setor do amor, o final do mês trará romance e situações de tirar o fôlego. É possível que dê o próximo passo com a pessoa amada. Também pode acontecer de um amigo apresentar alguém que agitará sua rotina e a deixará mais feliz. Em qualquer um dos casos, aproveite a energia da Lua para compartilhar momentos alegres e permita-se um pouco de aventura.

Touro

21/4 a 20/5

As taurinas são conhecidas pela paciência, mas agora chegou o momento que você esperava para apresentar ideias e progredir na carreira. Marte em seu signo a partir do dia 6 de janeiro lhe dará a coragem e o direcionamento necessários. Todas as decisões e iniciativas que tomar nesse período terão impactos nos próximos anos. Sua paixão incentivará outros, que vão querer ajudá-la e aprender com você. Apenas evite se lançar em novos empreendimentos ou relacionamentos perto do dia 30, quando Mercúrio estiver retrógrado. Seria ótimo fazer as malas para uma viagem, mas, mesmo que esteja exausta do novo coronavírus, ele ainda não se cansou. Em vez de viajar, desenvolva parcerias à distância. O dia de maior sorte do ano para você será 28, durante a Lua cheia em Leão. Qualquer posição que assumir nessa data será importante e virá acompanhada de responsabilidades. Também é possível que você faça mudanças substanciais em sua casa. Há muito com que se entusiasmar.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Nada como começar o ano organizando as finanças. É hora de cobrar quem lhe deve e pagar seus credores. Se está esperando a aprovação de um empréstimo, a Lua nova do dia 13 de janeiro poderá trazer boas notícias. Apenas esteja preparada para lidar com a quantidade excessiva de papelada. As tensões com dinheiro diminuirão no final do mês. No dia 28, durante a Lua cheia em Leão, talvez você tenha que assinar um contrato. Leia bem e peça ajuda de algum especialista na área, se preciso, pois, com Mercúrio entrando em movimento retrógrado a partir do dia 30, atrasos e falhas de comunicação serão frequentes. Se for possível esperar, o ideal é adiar essa oficialização. A Lua cheia também trará a conclusão de uma tarefa. Antes, contudo, seu chefe deverá exigir uma série de correções e aprimoramentos. Invista no diálogo para evitar ter que refazer várias vezes. Os próximos meses serão muito importantes e você poderá ter um incrível sucesso profissional. Seja paciente.

Câncer

21/6 a 21/7

O ano de 2020 vai terminar com uma poderosa Lua cheia em seu signo, provocando reflexão sobre um relacionamento amoroso, o avanço na carreira e as finanças. Depois, a tensão que você vem sentindo há algum tempo diminuirá. Marte em Touro impulsionará seus atos, incentivando-a a pôr estratégias em prática. Entre em contato com pessoas influentes que possam ajudá-la. A Lua nova do dia 13 de janeiro colocará os holofotes sobre um parceiro – de negócios ou romântico. Obstáculos envolvendo o orçamento poderão interromper a harmonia dessa união. Procure se esforçar para chegar a um consenso. No dia 28, a Lua cheia em Leão se revelará magnífica, especialmente para sua conta bancária. Contudo, com Urano e Marte em angulação ruim, será necessário resolver entraves para finalmente contar com a quantia. Cuidado com gastos extravagantes e desnecessários. Não importa o que aconteça, permaneça otimista e lembre-se de que nada é tão fácil de conquistar.

Leão

22/7 a 22/8

O ano começará bem para você, especialmente pela agradável sensação de estar descansada após um 2020 intenso. É provável que, logo na primeira semana, a chamem para discutir questões profissionais. Com Marte entrando em seu setor de realizações, você poderá estar perto de alcançar um fantástico sucesso na carreira – pense em como aproveitar ao máximo! A Lua nova do dia 13 trará um impulso extra para sua produtividade. A época é boa também para marcar consultas, cuidar de si e sanar preocupações com a saúde. No dia 28, com a Lua cheia em seu signo, discordâncias poderão surgir entre você e um parceiro de negócios. Ouça o ponto de vista dele, especialmente no que diz respeito a finanças e benefícios. No amor, as conversas serão sobre assumir compromissos mais sérios. Talvez vocês resolvam comprar um imóvel, marcar a data do casamento ou ainda começar um projeto a dois, como uma pequena empresa. Juntos, com dedicação, não haverá nada que não possam realizar.

Virgem

23/8 a 22/9

Os últimos dias de 2020 vão deixar seu coração quentinho, com mensagens e gestos carinhosos de amigos e familiares – é o fechamento ideal para um ano tão difícil. Em janeiro, a Lua nova do dia 13 se une a Plutão, criando o clima ideal para o romance. Serão momentos de muita diversão e carinho. É a chance de respirar fundo e trazer mais leveza para o dia a dia. O período também se mostra favorável para engravidar. Caso não seja comprometida, é possível que conheça alguém – e deve ser por meios virtuais, já que a pandemia continuará impedindo muitas saídas. No dia 28, a Lua cheia levará à conclusão de um assunto tenso no trabalho. A boa notícia é que Júpiter e o Sol se unirão em Aquário para ajudá-la a salvar seus projetos. Os anjos estarão a seu lado. Mantenha o foco e se esforce para alcançar aquilo que deseja. Com Mercúrio, seu regente, retrógrado a partir do dia 30, evite adquirir eletrônicos até o final de fevereiro. Não é indicado também assinar contratos ou firmar acordos, pois falhas de comunicação tendem a acontecer.

Libra

23/9 a 22/10

Você certamente sentirá mudanças na vida. Desde junho, Marte, que estava no setor de relacionamentos do seu mapa astral, vinha causando algumas crises com seu parceiro ou dificultando o início de um novo relacionamento. Mas, a partir do dia 6, o planeta deixará essa área, dando certo respiro. Ao mesmo tempo, Júpiter, o planeta da sorte, trabalhará a seu favor, tornando o momento propício para conhecer alguém. As finanças vão exigir atenção. Pode ser que você tenha algumas despesas extras ou seja cobrada por uma dívida. É preciso se planejar para conseguir passar por essa fase com tranquilidade. O melhor dia de janeiro para as librianas será 28, quando o Sol e Júpiter se encontrarão no céu. Eles favorecem a vida social, mas não se arrisque em meio à pandemia. Se não puder sair, organize festinhas e encontros virtuais. Contudo, não desanime se alguém desistir ou se os planos não derem certo. Mercúrio retrógrado a partir do dia 30 provocará incidentes como esses.

Escorpião

23/10 a 21/11

A vontade de encontrar amigos, oferecer jantares e curtir uma festa é grande, mas ainda não chegamos a essa etapa. É preciso se prevenir e se cuidar. Aguente firme, até poder sair por aí sossegada. Se for reunir familiares, tome os cuidados necessários e não chame muita gente. A Lua nova do dia 13 de janeiro trará convites para viajar. Se for, prefira ficar em uma casa mais isolada, em um lugar próximo, aonde possa ir de carro. A Lua também iluminará o setor da carreira do seu mapa. A partir da metade de janeiro, oportunidades muito boas de contratos e projetos deverão surgir. As novidades serão excelentes para as finanças. No dia 28, com a Lua cheia em Leão, seu foco passará a ser o lar e a família. É um bom momento para reformar, trocar os móveis ou se mudar. O final do mês também trará ofertas de vagas com as quais você vinha sonhando. Como Mercúrio estará retrógrado a partir do dia 30, evite assinar contratos, pois imprevistos poderão surgir.

Sagitário

22/11 a 21/12

Suas finanças e gastos se tornaram uma preocupação há algum tempo. Não que você venha acumulando dívidas, mas é bom manter o controle para poder guardar e investir, já pensando no futuro. A Lua nova do dia 13 de janeiro deixará você ainda mais focada nessa área e talvez surjam oportunidades de novas fontes de renda. Marte, que passou 2020 inteiro na sua área do amor, pode ter provocado algumas intempéries nos seus relacionamentos. Mas agora o planeta deixa a vida romântica em paz e entra no setor do trabalho. Nesse âmbito, porém, tende a causar menos confusão e a estimular mais. Você terá motivação para encarar projetos desafiadores. Na Lua cheia do dia 28, em Leão, procure relaxar de toda essa tensão. Mesmo que não perceba, a pressão do dia a dia vai se refletindo no corpo. Tire um tempo para você ou para curtir o parceiro. Permita- -se desligar e tope algumas aventuras para voltar ao escritório renovada e reenergizada.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Os efeitos das conversas profundas que você vinha mantendo com o seu par só serão sentidos em janeiro, quando você irá refletir sobre o que realmente deseja para sua vida. Marte em Touro a partir do dia 6 tornará mais claros seus objetivos amorosos. A Lua nova do dia 13 será no seu signo, trazendo diversos benefícios, principalmente bastante lucidez para tomar decisões. Alguns problemas financeiros poderão aparecer. Seus gastos deverão aumentar inesperadamente e talvez seja necessário pedir ajuda para algum familiar ou amigo. Não se desespere. Com planejamento, em fevereiro tudo voltará ao normal. Até lá, foque em você. Experimente mudar o visual e renovar algumas peças-chave do guarda-roupa

Aquário

21/1 a 19/2

Júpiter, o planeta da sorte, estará em seu signo em janeiro, o que não ocorre desde 2009, trazendo muitas oportunidades. O novo ano, em geral, será repleto de conquistas para as aquarianas, com projetos desafiadores. No dia 6, Marte entrará em Touro, impactando sua relação com a casa e a família. Se pretende se mudar ou alugar uma casa para passar as férias, este é o momento ideal – prefira um lugar meio isolado por causa da pandemia. Talvez algum parente precise de ajuda financeira. Não hesite em apoiá-los, mas converse com seriedade sobre a situação para que ela não se torne recorrente. A partir da Lua nova do dia 13, poderá surgir uma promoção. Não deixe que a insegurança afete você. Acredite no seu potencial e enxergue o fato como uma recompensa por tanto esforço. O dia 28, quando acontece a Lua cheia em Leão, será o mais especial do mês, com energias incríveis para o amor. Curta momentos a dois! Se estiver solteira, deverá conhecer alguém muito interessante.

Peixes

20/2 a 20/3

Como sempre, o final do ano chega com despesas extras. Não perca o foco que manteve durante 2020 e coloque as finanças em ordem. O ideal é que você comece o próximo ano sem dívidas, e pensando até em investir. O eclipse solar do dia 14 de dezembro mostrou que você vai bem na carreira. Desde então, vem se destacando e, em janeiro, não será diferente. Fique atenta a novas oportunidades ou vagas em outras empresas. O início de janeiro será ideal para mudanças. No dia 30, Mercúrio ficará retrógrado, tornando tudo um pouco mais lento. Aproveite para dedicar tempo à vida pessoal, mesmo que seja marcando conversas por vídeo por causa da pandemia. No dia 13, a Lua nova vai estimular seu lado social. Essas trocas são importantes para manter o ânimo em tempos incertos. O clima ficará mais tenso no dia 28, durante a Lua cheia em Leão, quando você se sentirá pressionada com responsabilidades. Evite conflitos e reserve alguns períodos para descanso e autocuidado.