Como a presença de Marte em Touro vai afetar você até março

Depois de uma passagem de seis meses em Áries, Marte finalmente se moveu para Touro no último dia 6, onde pretende ficar até o começo de março. Mas o que essa mudança astral representa para nós mortais?

Antes de qualquer coisa, é preciso explicar o papel de Marte, segundo a Astrologia. Representando ação, atitude e coragem, o planeta vermelho “tem a simbologia da guerra, é o regente do signo de Áries e nos configura uma energia alta de irmos atrás do que desejamos”, conta a astróloga Vivi Pettersen.

Assim, enquanto estiver em Touro, diz Vivi, Marte poderá trazer momentos de maior conexão com nossos valores. “Tudo aquilo que fazemos em prol da nossa segurança, do nosso desempenho, tudo pode ser enaltecido com o trânsito de Marte em Touro. Sobretudo, o nosso lado material, financeiro, que traz energias de movimento e novidades.”

Além disso, durante esses quase três meses, Marte se encontrará com Urano, que está no signo dos taurinos desde 2019. Como esse encontro poderá trazer a mudança necessária de que precisamos para dar novos rumos para nossas vidas, a astróloga alerta que é importante estarmos conscientes do precisamos fazer e de onde queremos chegar. Do contrário, as transformações chegarão sem aviso prévio.

Também é preciso ficar atento ao choque de energias contrastantes dos dois protagonistas do fenômeno: enquanto Marte é pura ação, ímpeto e energia, Touro é mais pragmático e planejador, o que pode tornar o período desafiador.

“Há um alerta grande para procrastinações, por exemplo – que já é algo taurino, mas que pode aumentar. Com tanta energia em jogo, podemos nos sentir mais perdidos diante do que devemos e precisamos fazer”, aponta Vivi.

Classificados como fixos, ou seja, que vieram para fixar seus valores no mundo, os signos de Escorpião, Leão e Aquário, além do próprio Touro, podem sentir mais intensamente todo esse fluxo de energia. Os taurinos, sobretudo, “não se sentem confortáveis com uma passagem de Marte, já que gostam de analisar cuidadosamente tudo que precisam fazer – e com Marte em jogo, é como se ficassem sem tempo para tanto planejamento.”

Entretanto, a astróloga vê o período como uma boa oportunidade que eles tirem os sonhos da gaveta e tenham mais energia para progredir. “Apesar da procrastinação que impera em alguns bons momentos, Marte pode colaborar com os taurinos para se sentirem mais confiantes e determinados em agir em prol de suas conquistas”, ela diz.

“A grande lição é: não deixe as coisas para depois. Tudo que precisarmos fazer, façamos agora”, orienta, explicando que, energeticamente falando, estamos em uma fase de transição e mudanças de vibração. “É necessário mudarmos também as nossas vibrações e energias, enxergar e fazer coisas que antes não pensávamos. É uma época desafiadora sim, em que será necessário trazer uma nova consciência de vida. Mas cuidando bastante do nosso propósito, conseguiremos ajudar o todo.”

