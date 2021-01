Horóscopo da semana: ir além com os pés no chão!

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A segunda semana de 2021 começa com a Lua na fase Minguante para, em seguida, entrar na Nova nos signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Nos é pedido para refletir, parar e olharmos para dentro de nós, identificarmos o que queremos para, então, passarmos a elaborar novos planos.

É chegada a hora de entender que nossa jornada de crescimento como pessoa está nos pedindo para dar o próximo passo. Cada lugar que frequentamos, pessoas que cruzamos contribui para isso. Pode acontecer por meio do trabalho, do aprender, do estudar, do se aprimorar…

Os amigos são a família que escolhemos e podem nos ajudar a abrir nossos olhos para aquilo que não estamos vendo. O diálogo com pessoas certas fatalmente leva ao surgimento de soluções, de caminhos, de respostas. O momento nos motiva a encontrar as respostas, para isso, formular perguntas é crucial. Pensar diferente, sair do tradicional, mas sem perder os pés do chão. Afinal, é aqui no planeta Terra que tudo acontece…

Nossa energia é nosso cartão de visitas. Cuidar dela é nossa responsabilidade. Assim como tomamos banho todos os dias, limpar nossa energia dos resquícios dos ambientes e pessoas que encontramos é essencial para manter nossos pensamentos e emoções equilibrados. Cuide-se.

Confira a seguir o significado da influência do céu para cada signo nesta semana:

Áries

A iniciativa e o pioneirismo são alguns dos seus grandes diferenciais. Chegou a hora de planejar seus próximos passos, de inovar. Cerque-se de pessoas que possam ajudar você a construir um plano para concretização. Alguma amiga pode trazer uma ideia genial. Fique atenta, pois você estará inspirada nessa semana. Aproveite e reformule algum setor da sua vida.

Touro

É hora de entrar em movimento. A semana pede que seja revista algumas posturas, formas de conduzir seu trabalho e tarefas. Existem formas mais simples para se chegar ao mesmo lugar. Cuidado com a teimosia cega, aquela que faz você resistir quando na verdade é hora de mudar. Pare, observe e sinta onde você pode melhorar, pedir ajuda.

Gêmeos

A semana começa com um incentivo especial para você concluir tarefas inacabadas. Coloque no papel o que está em aberto, organize quando e em qual dia irá fazer. Pondere se o tempo que você separou realmente é o suficiente e se você precisa de algo ou alguém para encerrar esse assunto. Bom momento para conversar, aprender algo novo e fazer algo diferente.

Câncer

Seu trabalho está pedindo sua atenção. Pode se sentir em alguns momentos mais presa ansiando por liberdade. Calma, vai passar. A organização anda de mãos dadas com a felicidade. Uma pessoa com uma vida bagunçada não é livre. Tire um tempinho para colocar no papel quais são as áreas da sua vida que não estão como você gostaria. Tome uma atitude.

Leão

Você pode oscilar entre querer dar seu melhor, estar focada e persistente ou ansiando por liberdade, querer rever amigas, conversar, sem pressa e compromissos. Uma aliada será fazer uma lista de prioridades e passar a resolver item por item, deixando espaço na sua agenda para momentos de lazer. Assim você conseguirá ter uma semana produtiva e leve.

Virgem

Sua rotina pode ser remexida por fatores que estão fora do seu alcance. Ao se deparar com eles, pare, analise o que está ao seu alcance para resolver e o que não está. Faça sua parte com o que tem e onde está com os recursos disponíveis e depois relaxe. Confie. A flexibilidade abre portas para criar. Aproveite para fazer desse limão uma limonada.

Libra

Parcerias com amigas, pessoas que você têm afinidade (até mesmo espiritual) podem revelar oportunidades incríveis. Cabe a você avaliar se é para você ou não. Se é para o presente ou para um momento futuro. Deixe claro (se possível, registrado) o papel de cada um, os direitos, os deveres para evitar confusão futura. No final de semana, que tal dar aquela relaxada?

Escorpião

Não há como mentir para você. Nessa semana, sua sensibilidade estará ainda mais ressaltada e isso pode fazer você perceber de forma muito clara onde e com quem isso está acontecendo. Fique atenta, não crie expectativas em relação às pessoas, deixe claro o que você espera delas e o que elas podem esperar de você.

Sagitário

Tão importante quanto estar disposta a aprender é colocar em prática todo o conhecimento adquirido. Os astros pedem para você aplicar esse saber no trabalho (desengavetar projetos, concluir outros…) e com as pessoas (ajudar amigas, quem está sem rumo, perdida…). Pode ser que sinta a necessidade de se afastar de algo para pensar e organizar seu próximo passo. Faça isso.

Capricórnio

O local do seu trabalho tende a ser um lugar muito importante tanto que pode ser considerado sua segunda (dependendo, até a primeira) morada e isso é uma grande armadilha. Ninguém deveria ser uma ilha ou viver apenas para um único foco. Que tal rever amigas? Conversar com pessoas que agreguem? Se divertir um pouquinho? Topa?

Aquário

Você está sendo convidada a colocar os pés no chão nesta semana. Organizar melhor assuntos do seu trabalho. Resolver pendências com amigas. Algum projeto humanitário pode chamar sua atenção e fazer você se envolver nele. O alerta fica para saber separar o que é seu dos demais. Cada um está colhendo a sua própria semeadura. Pense nisso.

Peixes

Será muito importante ter cuidado nessa semana, pois, a sua energia pode oscilar. Em alguns momentos você pode se pegar mais avoada e em outros, extremamente pés no chão. Pode querer ficar isolada e em outros buscar suas amigas. Planejar metas e depois não querer se prender. Falar demais ou de menos. Cautela é a palavra de ordem. Vai passar…

