Horóscopo da semana: sua comunicação te ajuda ou atrapalha?

A semana começa com a Lua na fase cheia passando para a minguante nos signos de Aquário, Peixes e Áries. Liberdade, sensibilidade e impulsividade são palavras-chave para entendermos a influência dos astros sobre todos nós.

Muito cuidado, pois Mercúrio, o grande mensageiro dos deuses, passa a transitar em Gêmeos, tornando mais obscuros nossos pensamentos, a comunicação e a maneira de entender o que os demais falam e fazem. Sim, a semana pedirá atenção ao que acontece ao seu redor. Nada será à primeira vista o que parece ser.

A cautela será necessária por sermos estimulados a questionar e não aceitar ordens, principalmente se elas vierem de forma autoritária. Acrescente a capacidade de sentir e não conseguir separar o que é seu dos demais, absorver a energia dos lugares e pessoas… Resultado? Uma forma de comunicar que expressa tudo e todos, menos você mesma.

Dicas de sobrevivência para atravessar a semana: não brigar com aquilo que já foi testado, ser humilde e aceitar que as pessoas têm ritmos diferentes do seu. Proteja-se, a liberdade é a recompensa por assumir responsabilidades. Pratique atividade física, pense antes de falar e pare de se ver como vítima.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Muito cuidado, pois a semana potencializa características como assertividade. Fazer sem planejar não será produtivo. Pare, pense e reflita aonde quer chegar para então identificar qual o melhor percurso: mentores, cursos ou outros. Esteja atenta às suas ideias, elas estarão muito criativas. Aproveite para inovar, abrir um caminho por ninguém antes detectado.

Touro

Seu chão pode desaparecer fazendo você se sentir desamparada. Calma. Tudo o que chega até nós vem com o propósito de nos levar além. Que tal aprender algo novo? Buscar a ajuda de um amigo? Você pode se surpreender com soluções inesperadas que podem mostrar o quanto é amparada. Seu papel é trilhar esse caminho novo que vem até você. Topa?

Gêmeos

Seu planeta regente passa a transitar no seu signo, acelerando e fortalecendo suas características. Você estará mais rápida mentalmente que o normal, o que tende a dificultar a sua comunicação. As palavras tendem a não acompanhar seus pensamentos. Exercícios de respiração auxiliam para que fale de forma mais pausada e clara para quem escuta. Introduza suas ideias.

Câncer

Você pode se surpreender com uma vontade de ser mais livre que pode surgir. Cuidado para que esse desejo momentâneo não acabe levando você a se arrepender de atitudes impensadas. Na metade da semana, você poderá se sentir mais sensível que o normal. Redobre os cuidados para evitar se tornar uma esponjinha da energia das pessoas e lugares. Proteja-se, ok?

Leão

Cuidado, pois poderão questionar sua autoridade e querer colocar a culpa em você por algo que abomina: não assumir responsabilidades. Seja esperta. Tenha tudo registrado, tenha aliados, mostre o que tem feito, organize-se e entregue antes do prazo. Assim, mesmo que tentem derrubar você, não irão conseguir. Seja verdadeira e a justiça estará ao seu lado.

Virgem

Os astros reservam surpresas ousadas. Caminhos novos tendem a surgir pedindo ação. É chegada a hora de arriscar, fazer o que pode com o que tem e onde estiver. Esteja aberta a novas ideias e, até mesmo, novas parcerias. Que tal trazer o novo para sua vida? Seguir em frente? Confie na sua intuição. Os sinais não são à toa. Deus não joga dados… Pense nisso.

Libra

Ser autêntica em um mundo que repudia o diferente e o novo é um ato de ousadia e rebeldia. Você pode se sentir incompreendida nesta semana. Como se as pessoas não respeitassem seu jeito de ser e apenas você se doasse a elas. Chegou o momento de dar limites, de cuidar de si mesma. Prepare-se para enfrentar resistências. Lute para retomar seu poder pessoal.

Escorpião

Esteja atenta ao que acontece ao seu redor. Amigos podem precisar da sua ajuda ou, ainda, você pode querer a ajuda deles. A liberdade começa no seu interior, quando se propõe a enfrentar medos e fazer o que é preciso. A semana pede por inovação. Romper com o velho e ir ao encontro do novo. Se não estiver feliz (onde ou com quer que seja), pare de procrastinar e tome uma atitude.

Sagitário

Alerta para seu jeito de falar. Poderá ter inconvenientes por estar mais impulsiva, questionadora e sincera que o normal. A semana pede momentos para espairecer, cuidar da sua energia e buscar novos desafios. Se estiver diante de algo que precisa ser resolvido e não estiver encontrando a solução, desfocar pode te surpreender. As respostas virão de forma inusitada.

Capricórnio

A recompensa chega para aquele que, além de persistir, compreende que tudo na vida é cíclico. Este é um momento em que, se estiver aberta e atenta, perceberá novas oportunidades chegando. Aproveite! Implemente o risco calculado: converse com quem já chegou onde quer, planeje, confie na sua percepção e execute. Hora de ajustar a rota e ir além.

Aquário

A semana começa com a Lua passando no seu signo, fortalecendo seu anseio por liberdade, igualdade e fraternidade. Tome cuidado para que algumas pessoas não subestimem sua capacidade de criar e implementar ideias. Você não precisa saber tudo. Cerque-se de quem sabe e monte uma equipe em que juntos atravessarão a linha de chegada. Prepare-se para colher os louros.

Peixes

Sua mente pode fervilhar de ideias novas. Anote todas para depois analisar sua viabilidade ou ajustar para concretizar. Muito cuidado com quem as compartilha para que não perca sua paixão inicial por pura inveja alheia. Não espere pela aprovação de ninguém, vá e faça acontecer! Blinde sua confiança, confie na sua intuição e seja o protagonista da sua própria vida.