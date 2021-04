Aprenda a fazer rituais energéticos para a Lua cheia

Se você é do time das amantes de rituais e assuntos ligados à espiritualidade, prepare-se para entrar no pico energético deste mês com a Lua entrando na fase cheia na madrugada desta segunda-feira (26). O período favorece o desenvolvimento de seus poderes e autoconhecimento.

Pensando nisso, aqui estão três rituais para fazer na Lua cheia e intensificar esse processo de conexão interior. Você pode fazer apenas um deles ou uni-los em um super ritual.

Fique ligada! Esses rituais não devem ser feitos em dia de eclipse, porque a combinação não é nada boa, ok?

Ritual 1 – Foco nas intenções

Períodos de Luas cheias são excelentes para potencializar as intenções da sua vida espiritual. Você pode concentrar sua intenção em algo que você deseja que aconteça ou em alguma coisa que quer abandonar, especialmente nos dias seguintes à Lua cheia, que são ótimos para curar e reconstruir.

Passo a passo:

Escreva o que você deseja, por exemplo: “Eu sou forte, rica e posso conquistar tudo que eu quero.” A partir da frase, risque as letras repetidas, assim: ESOFRTICAPSNQD. Se preferir, risque as vogais também: SFRTCPSNQD. Em um papel, escreva as letras anotadas no passo anterior, uma por cima da outra formando um símbolo visual, que representará sua intenção. Criatividade é a palavra chave. Não deixe que suas letras fiquem parecidas com uma palavra, quanto mais abstrato, melhor. Então, desenhe um círculo ao redor da sua obra e pronto, seu sigilo está pronto! Leve o consigo em todas as atividades que concentrem algum tipo de energia, como pular, correr, dançar, cantar ou até se masturbar (alerta de magia sexual). No auge das atividades, olhe diretamente para seu sigilo e envie toda energia para ele. Depois descanse e imagine como seria sua vida se as intenções se tornassem realidade. Com o sigilo carregado, é hora de destruí-lo. Pode ser jogando no lixo, queimando, rasgando ou enterrando. O importante é se livre dele. Suas intenções já estão trabalhando no seu subconsciente (mesmo que você não saiba).

Ritual 2 – Afirmações para o resto do ciclo lunar

Na mesma lógica do sigilo, as afirmações desse ritual servem para chamar algo ou se libertar de crenças limitantes. A escolha tem que ser cuidadosa, afinal de contas, você vai repetir a mesma frase por duas semanas.

Passo a passo:

Cuidadosamente escolha sua afirmação de intenção, por exemplo: “Eu sou capaz, sou uma ótima profissional”, ou para liberar crenças limitantes, como: “Eu me liberto de todo pensamento negativo que limita meu crescimento”. Memorize suas afirmações e as repita três vezes todos os dias, durante as duas semanas seguintes à Lua cheia.

Dica: Essas frases também podem se tornar sigilos.

Ritual 3 – Carregue uma vela com sua intenção

Se você já definiu sua intenção, aproveite para associá-la à uma vela branca ou prata. A primeira cor serve para atrair e a segunda é usada para magia lunar.

Passo a passo:

Pegue seu sigilo ou intenção já criados e, se quiser, grave-os na vela. Encape a vela com óleo ou mel em todo comprimento. Se quiser, coloque ervas relacionadas à sua intenção enroladas na vela. Você pode usar lavanda para cura, hortelã para prosperidade financeira, rosas para relações amorosas ou/e camomila para relaxar. Separe um momento no seu dia para meditar sobre sua intenção ou sigilo. Posicione a vela em um apoio e acenda-a. Leia sua frase em voz alta. Carregue a vela de energia e deixe-a queimar até o fim. Não apague sua chama, mas se for necessário, a acenda novamente quando estiver livre e concentrada na sua intenção. Descarte a cera no lixo para liberar a energia.

Aproveite a mágica lunar e encontre-se no processo.