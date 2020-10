Guia da Lua: quando tomar decisões sobre carreira e amor na sua vida

Atualizado em 26 out 2020, 22h53 - Publicado em 27 out 2020, 09h00

Por Márcia Mattos - Atualizado em 26 out 2020, 22h53 - Publicado em 27 out 2020, 09h00

Somos profundamente afetados por esse astro mutante. Assim como uma grande barriga no céu, ela enche, diminui e chega a desaparecer completamente alterando nossos humores, nossa disposição e nosso tipo de resposta emocional.

Há dias em que estamos românticas e inspiradas, outros pragmáticos e dinâmicos. Tudo culpa de quem? Da Lua! O segredo de tomar decisões muito mais sábias é entrar em sintonia com a Lua.

Como usar esse guia? Consulte o calendário de cada mês. Identifique em que fase e signo a Lua se encontra. Em seguida, leia a indicação correspondente. É a melhor forma de usar as influências a seu favor.

Outubro 2020

Novembro 2020

Dezembro 2020

Janeiro 2021

Fevereiro 2021

Março 2021

Abril 2021

Maio 2021

Junho 2021

Julho 2021

Agosto 2021

Setembro 2021

Outubro 2021

LUA NOVA em…

ÁRIES

Não há Lua melhor para iniciar algo. Assuma uma postura mais direta, firme e conte exclusivamente com você. É a sua energia que fará as coisas se movimentarem e acontecerem. Tem coisas que só acontecem com o nosso empenho, ninguém fará melhor que você. É o momento certo para avançar, marcar território. Esses são dias que favorecem os fortes e independentes! Excelente para começar exercícios físicos, tomar coragem e conquistar algo que sempre desejou – também é uma boa energia para começar romances.

TOURO

O clima preza pela estabilidade. Instintivamente, a busca é pelo que traz segurança e prazer! Procure o jeito mais agradável de fazer as coisas. Nada de se estressar. É hora de fazer projetos e iniciar relacionamentos que tenham a chance de concretizar e perdurar. Fique longe de tudo que sinta que não vai passar de uma estação. Decisões que envolvam maior estabilidade para vida material e afetiva são feitas sem erros. No amor, demonstre sua lealdade ela será especialmente apreciada.

GÊMEOS

As pessoas estão mais sociáveis e falantes. É o ponto alto para buscar novos contatos, possibilidades de negociações, novos meios de comunicação, começar um novo curso, é o ponto alto. Troque informação, socialize. Parado e recolhido, nem pensar! Nada cairá do céu. O melhor acontecerá em situações de convívio social. Capriche nos telefonemas, e-mails, WhatsApp, exponha suas ideias, diga o quer e procura. Muita coisa nova pode surgir daí. Tudo vai melhor em palavras, até no amor. Diálogo é grande deixa!

CÂNCER

Esses são tempos de acolhimento. Tome a iniciativa de cuidar de quem precisa de você. Crie espaço para fazer coisas que nutram a alma. Tome a decisão que daqui para frente buscará situações e pessoas que lhe fazem bem emocionalmente. Inicie novos, íntimos e saudáveis vínculos. Para estimular a relação, crie um clima de intimidade e rememore momentos que vocês viveram juntos. Deixe seu lar mais aconchegante. Dedicar-se as tarefas domésticas trará conforto e prazer.

LEÃO

Deixe as tarefas que lhe aborrecem para outro dia. Busque aproximação de pessoas e situações onde se sinta valorizada e em primeiro plano. Faça tratamentos e coisas que devolvam sua autoestima e energia. Faça o amado se sentir o máximo e fique à vontade para pedir o mesmo. Para entrar em sintonia com esta lua faça algo pra você como SPA de um dia, tratamento de beleza, ou a compra de um objeto muito desejado.

VIRGEM

Funcionalidade e praticidade! Inicie uma faxina geral, organize a casa, o escritório, as gavetas, os papeis, os sentimentos. Crie um lugar para cada coisa e decida que de agora em diante a ordem do dia é ordem. Estabeleça uma nova rotina alimentar, de exercício, de trabalho, de relacionamento com a família, com os filhos. Prioriza o que vale a pena, deixando de lado o que ocupa, o que não serve ou não funciona mais. O tempo renderá mais.

LIBRA

Tudo a dois funciona melhor! Priorize os relacionamentos que tenham mais troca. É hora de harmonizar as relações. Tome atitudes de abertura para os relacionamentos fazendo menos coisas sozinhas, buscando companhia, e priorizando convivência com pessoas disponíveis para você. Se na vida a dois está cada um por si, crie situações, e momentos de compartilhamento e encontro. Esse é o signo mais estético, tudo o que for feito nesse sentindo, será de bom gosto.

ESCORPIÃO

Ânimo à transformação. Predisposição para lidar bem e sem dramas de assuntos com natureza mais profunda ou que afetem radicalmente as nossas vidas. Vasculhe a alma e veja o que quer transformar e erradicar de vez! Fôlego e determinação para começar e ir até o final não vão faltar. Nada fica pelo meio, por fazer, sem uma solução. É hora de virar o jogo. Tope desafios e prometa a si mesmo encontrar um jeito de modificar uma situação contrária a você.

SAGITÁRIO

Desfrute dessa temporada de otimismo e alto astral. A autoconfiança aumenta dando lugar a expectativas grandiosas. Para ficar feliz deve ir atrás de fartura, seja de afeto, seja de ideias ou de coisas materiais. Não se contente com pouco e nem se restrinja a esse único mundinho a sua volta! É hora de pensar em dar voos mais altos. Aproveite para inaugurar atividades, comportamentos, posturas que abram oportunidades e a façam traçar metas que te levem além do horizonte.

CAPRICÓRNIO

Fazer planos para garantir um futuro mais sólido, fazer tudo com muita qualidade e competência, começar atividades que exigem perseverança e disciplina e que os resultados só virão com o tempo, como dietas, exercícios, fisioterapia, correção postural é a dica do momento. É a melhor hora para fazer uma boa análise em uma situação onde precise ser racional e pragmático, apesar dos sentimentos envolvidos. Tomar atitudes de investir ativamente em relacionamentos e planos realistas e viáveis é um excelente uso dessa energia.

AQUÁRIO

Seja espontânea e original em tudo que fizer e disser. Os interesses e atenção devem ser voltados para tudo que seja novo e diferente. É hora de abraçar novas ideias, tendências e implantá-las. Veja se está atualizado, em relação a sua área de trabalho ou apenas repetindo o que já conheça. Ouse conhecer, experimentar e aderir ao novo! Se estiver precisando de mais espaço e liberdade para respirar, viver, locomover, tome providencias para a vida correr mais arejada.

PEIXES

Com uma atitude de adaptabilidade, maleabilidade e aceitação do tipo venha o que vier conseguirá iniciar projetos, plantar sementes para futuras colheitas e encaminhar situações de maneira muito mais fácil e suave do que se tivesse criando resistência, fazendo corpo duro e implicando com o que as circunstancias trazem. Pense agora em criar uma atividade alguns momentos em seu dia a dia para a contemplação e para dar algum charme e encantamento a sua vida.

LUA CRESCENTE em…

ÁRIES

É hora de colocar gás no quer que cresça rápido. Insista com a força de um atleta que quer subir em primeiro lugar no pódio. Vença os concorrentes. Dê um empurrãozinho em algum trabalho, projeto, ou em uma relação que não acontece. Estimule seu companheiro (a) a ser mais ativo e corajoso na expressão de seus sentimentos. Metabolismo está mais acelerado, facilita dietas para perder peso em menos tempo. É impressionante como tudo se agiliza, quando a lua está neste dinâmico signo.

TOURO

Essa é uma energia de produção. Predomina o bom senso sobre o impulso. Foque e nutra suas intenções com firmeza e não quebre o compasso. Maior disponibilidade emocional aproxima casais, propicia encontros e relações mais firmes. Compras de bens duráveis são bem vindas! Investimentos feitos agora seguem a energia do crescimento. Excelente para compras ou lançamentos de cosméticos, perfumes, produtos de alta gastronomia, bens duráveis, objetos de decoração.

GÊMEOS

Humor flexível, adaptável das pessoas beneficia todos os tipos de negociações, entrevistas, viagens, assinaturas de contrato e o comércio. Marque reuniões de trabalho, comente seus projetos, essa é a melhor fase e signo para discutir ideias, achar um gancho comercial ou de marketing. O crescimento vem da interatividade. Está solteiro circule! Um papo descontraído e interessante é a deixa para uma boa paquera.

CÂNCER

O momento é de crescimento! Alimente o que, quer ver frutificar e dê uma atenção de mãe os que já demonstram que darão bons frutos. É regando que fará os projetos crescerem. Em alta, pessoas capazes de intimidade e que não fogem dos relacionamentos só porque estão mais próximos. Bom para mudança de casa e aquisições imobiliárias e para quem quer engravidar é hora de pensar no assunto. Prefira a colaboração de pessoas próximas e bem conhecidas se tiver que pedir ajuda ou conselho

LEÃO

Dia de luz, festa e sol! São dias para auto exposição e para mostrar nosso melhor ângulo na foto. Arrase em suas apresentações ou em qualquer circunstância onde queira recuperar um lugar de honra. Se um amigo, companheiro, colaborador de trabalho andam se saindo bem, cubra-o de homenagens. Mérito é para ser aplaudido. Bom para cortar cabelo. Viagens. Festas e comemorações de todos os tipos, principalmente as para celebrar a vida e atividades que dependem de presença de público. Um sucesso!

VIRGEM

Senso crítico aumenta e a tendência é achar defeito em tudo. Porém, não se esqueça que estará também sob a mira do julgamento alheio. Não é hora de apontar erros, e sim admitir erros e consertá-los minuciosamente para seguir em frente. Quanto mais precisos e específicos se for em relação ao que se quer alcançar, mais chances de êxito. Bom para dieta, exames, análise de diagnósticos, tratamentos, compra de medicamentos. Por incrível que parece atividades corriqueiras a dois promoverá grande afinidade.

LIBRA

Fase e signo são grandes aliados para selar uma união ou qualquer tipo de acordo ou parceria. O mercado da moda, o estético e o artístico são particularmente beneficiados, pois o senso estético para beleza está particularmente estimulado. Melhor Lua para casamento! Para quem está só é um momento de busca. As chances de encontrar alguém são grandes. O astral propicia a formação de pares. Para as coisas crescerem e acontecerem alie-se a alguém!

ESCORPIÃO

Aceite desafios e missões impossíveis! Mergulhe em uma atividade que exija total dedicação e vai até o final! Entrou na chuva tem que se molhar! O que quer que persevere tem que ter uma atitude energicamente determinada. Não pare no meio, não mostre fraqueza. Mesmo que as coisas não saiam da maneira que queria, você tem que sair com a sensação de que tudo foi tentado até a última gota. Os processos de reabilitação e regeneração estão em plena força. Diagnósticos são infalíveis.

SAGITÁRIO

Projete para frente e imagine o que este plano, conquista ou aspiração na qual está empenhada agora pode lhe trazer de positivo. Fé, esperança faz as coisas acontecerem. É este movimento que fará as coisas se desenvolverem nesta etapa. Faça escolhas que a levem ao crescimento. Você quer dar um salto na vida? Pense agora no melhor e no maior para você. O mixuruca não vai satisfazer. No amor aventure-se! Excelente para viagens, compra de passagens e pacotes de viagens.

CAPRICÓRNIO

Mais racionais consegue-se ver o que está trazendo resultado ou não, sejam nos assuntos profissionais, pessoais ou sentimentais. A qualidade dos serviços e dos produtos será o item observado. Excelência, comprometimento e perseverança e know-how é o que trará crescimento. Faça a conta de quanto precisa ainda de conhecimento e esforço para chegar no patamar que deseja. Procure lugares e pessoas que você já sabe que pode contar e confiar.

AQUÁRIO

Um pouco de criatividade, invenção e audácia podem fazer com que um projeto prioritário avance. Liberte-se por agora de situações, tarefas ou pessoas que estejam lhe prendendo ou atrasando o passo. Use estratégias e comportamentos novos e surpreendentes para dar um gás extra ao que pretende que aconteça. Não aja como o de sempre. Não use os recursos e argumentos usuais. Inverta os procedimentos. Os projetos para florescerem precisam de novos ares.

PEIXES

As coisas se desenvolvem e ganham robustez como por mágica. É um momento de muita inspiração! Favorece lançamentos de produtos ou serviços. E caso precise de uma direção escute sua alma, intuitivamente ela mostrará qual caminho seguir, entregue-se completamente aquilo que as circunstâncias vão proporcionando e chegará onde deseja. No amor os encontros ao acaso se multiplicam. É um momento de sintonia perfeita entre os casais.

LUA CHEIA em…

ÁRIES

Tudo está mais dinâmico e acelerado. Tudo que é espontâneo e direto terá um resultado garantido. Tudo é pra ontem! É o melhor momento para resolver rápido qualquer assunto. As reações são pelo impulso, no aqui e agora. Ter uma dose de paciência será sábio se quer evitar disputas, elas serão acirradas, ninguém quer perder! É o melhor momento para temperar a relação com aquele gosto de início, a rotina vai parecer sem graça. Gastar energia juntos também poderá ser uma boa pedida.

TOURO

Esta é fase das colheitas! A natureza está pronta para dar garantias ao que conseguiu conquistar. Perfeito para engordar a poupança. Bom para firmar relacionamentos e para casamentos. Os sentidos estão em alta, abuse de massagens, perfumes, banhos de banheira, um bom tratamento de beleza e um bom restaurante tudo para o seu bel prazer! Disposta a se conceder muitos prazeres terá que lutar para controlar o desejo de doces e carboidratos. Tente trocar calorias por pratos saborosos e bonitos.

GÊMEOS

Favorece a comunicação ampla, troca de ideias, divulgação! Faça contatos, é através dos contatos que extrairá e divulgará o que quiser, quanta mais gente souber o quer, mais chances de oportunidade! Envie currículo, marque encontros e lives, reuniões, entrevistas. Expresse seus sentimentos ao amado diga, a sua paquera que o quer. É falando que se entende! Andar, encontrar pessoas e ver coisas será um atrativo. Excelente para lançamento de campanhas publicitárias, divulgação, publicações.

CÂNCER

Românticos, sentimentais e com a sensibilidade a flor da pele, vai se derreter diante das mais singelas demonstrações de carinho e pode desmoronar ao mínimo sinal de rispidez. Na lua cheia tudo fica mais aflorado, ganha um tom a mais. Prefira estar perto de pessoas com quem se sinta intimamente confortável. Quem gosta de cozinhar e beber, aproveite para receber em casa. Atividades para público infantil e lar estão beneficiadas. Tendência a reter líquido, a boa é drenagem linfática.

LEÃO

É tempo de alegria, entusiasmo e festividade. Todos querem elogios. Leão é exuberância total. Confiança lá em cima. Não desperdice nenhuma oportunidade de ser vista, de ir a festas, eventos! Não deixe de aproveitar nada. Lugares bem frequentados, sofisticados, onde se é muito bem tratado e recebido com pequenas cortesias estão em alta! Comemore suas conquistas por menores que sejam. Ótimo para cortes de cabelo e compras de artigo de luxo. Homenageie quem você ama e o faça se sentir especial.

VIRGEM

Organização favorece a fluência das tarefas. Comece pelos trabalhos mais detalhados. Pense mais em dar continuidade e pôr em prática o que foi realizado durante o ciclo. É hora de aproveitar os frutos do duro que deu e se não conseguiu alcançar o objetivo esperado, agora mais realista conseguirá analisar as possibilidades. Planejamento de horários mais inteligente atuam beneficamente sobre a saúde. Excelente para um checkup total. Evite picuinhas que possam afastar o parceiro ou um bom pretendente.

LIBRA

Um clima de harmonia e disposição para agradar estimula a adesão e aceleração de acordos. Maior produtividade se usarmos de diplomacia e cortesia para alcançar nossos objetivos. Gentileza é a palavra-chave. Compartilhe, divida, peça ajuda, duas cabeças pensam melhor que uma. Favorece paquerar, convidar alguém para sair ou incluir um pouco de vida social no relacionamento. Excelente para casamentos e noivados. Recuse o estresse encontre o ponto ideal entre repouso e trabalho.

ESCORPIÃO

Agora não é momento de perder o controle e nem o fôlego e sim apostar suas fichas e enraizar ainda mais os resultados de suas conquistas. Medir forças, exigências descabidas e comportamento do tipo “ou dá ou desce” pode pôr tudo a perder. No amor, coloque pimenta no sexo, estimulando o outro. Não bastará ser carinhosa, será preciso ser também erótica e sensual. Mostre que sexo é uma grande linguagem de afeto e união. Fertilização e reposição hormonal favorecidas. Excelentes diagnósticos.

SAGITÁRIO

Disponibilidade otimista confiante e alegre. Um sentimento forte de sorte permite tentar investidas ambiciosas com boas chances de sucessos. Expansão das atividades da qual esteja empenhada. Nada é pequeno sob a energia sagitariana. Eventos de grande porte beneficiados. Generosidade e maior confiança favorece as relações em geral. No amor, um clima de aventura e tudo que imaginar para sair da mesmice vai estimular o convívio e estreitar os laços. Tendência para excessos à mesa, poupe seu fígado.

CAPRICÓRNIO

Todo esforço empenhado até agora terá sua recompensa. O que tem esforço tem bom resultado! Se chegou aqui e não atingiu a meta esperada, é porque faltou um pouco mais de determinação, pense como melhorar, agora se chegou mostrando resultado pode contar que vai perdurar. Casos de amor levados na brincadeira não vão parecer atraentes. O senhor o tempo é que está no comando! Tudo enrijece sob Capricórnio! Relaxamento, alongamentos, hidroterapia aliviam a tensão.

AQUÁRIO

Lua Cheia, mais excitação, mais irritação! Não é hora de pressionar, todos estão mais estressados. Esticar a corda pode provocar decisões desfavoráveis. Não conte com nada como certo. As relações que já estão tensas podem sofrer particularmente nestes dias. Cobranças e chantagens emocionais não combinam com o signo, que o lema é: deixa o outro livre que ele virá. Lançamentos de novos produtos com novas propostas, novos comportamentos em alta! Evite uma vida sedentária.

PEIXES

As situações variam muitas vezes ao longo do dia. Dance conforme a música, tudo pode mudar muito até o formato final. Sabe aquela noite que começa em briga e acaba em beijos? Ou vice versa? É o caso. Não se apegue aos detalhes, nem ao que foi dito. Sinta o clima, o espírito da coisa. Romantismo será o personagem principal! Excelente para atividades que dependem de grande público. Beba bastante água para eliminar toxinas, efeito de filtragem naturais do organismo está ampliado.

LUA MINGUANTE em…

ÁRIES

Ativa e corajosa você pode contar com o maior pique para encarar e finalizar de vez qualquer coisa que vem empacando a vida. Aproveite a dose extra de disposição e a capacidade de decisão mais afiada que nunca e resolva aqueles assuntos que costuma adiar, sejam de ordem pessoal, profissional ou afetivos. Exercícios físicos mais vigorosos são os mais indicados para liberar toxinas físicas e mentais.

TOURO

Facilidade para lidar com assuntos bancários, orçamentos e controle de gastos. Faça a melhor relação esforço x benefício, isto é, menos esforço e mais benefício. A energia é de repouso, portanto relaxar e fazer as coisas sem pressa é uma necessidade. Cuide da beleza e da dieta. Mostre-se calma, relaxante e uma companhia confortável para quem quer impressionar e dê garantias de amor.

GÊMEOS

Procure entender o que a aborrece. Nesta a fase a reflexão ajudará apaziguar as emoções. Além de se reagir aos problemas com mais leveza, não há clima para dramas e é fácil mudar de assunto. Converse com seu amado, amigo, chefe e esclareça mal entendidos e dúvidas, ponha fim a boatos. Entenda a cabeça do outro. Tente entender o que acontece em vez de julgar ou se sentir mal com alguma coisa. Relativize suas emoções e olhe para as coisas por um outro angulo ou por vários ângulos.

CÂNCER

Avalie se não tem alguém do passado que vale a pena buscar de volta. Dê preferência a velhos e bons amigos. Não é a melhor hora para conhecer gente nova, estar com estranhos ou sozinhos. Distancie-se de pessoas e situações que a desnutrem emocionalmente. Veja se não há antigos projetos que possam ser retomados. Passe uma revista na casa veja está precisando de algo, se está acolhedora. Cuidado para não compensar carência com comida. Atividades ligadas à água serão apreciadíssimas.

LEÃO

É hora de dar um jeito em situações e pessoas que não nos tratam bem. Recupere a dignidade, sua autoconfiança em alguma situação em que andou se sentindo meio por baixo. Saia da liquidação e aumente seu preço. Em uma autoanálise, capriche nos pontos fortes. Massageie o ego! Mostre que é única e especial e que faz a diferença! É o sentimento de valor pessoal é que a fará reconhecer que você pode e merece o melhor. Mimos e massagens, farão mais pelo seu bem estar do que um dia de treino exaustivo.

VIRGEM

Papéis para arquivar, roupas para guardar ou consertar, contas para conferir, gavetas para arrumar. Sensação de caos e desordem? Todos esses sintomas vão passar, pois a laboriosa lua em virgem vai lhe dar a organização e paciência para cumprir todas essas tarefas e não deixar que se acumulem. Analise, selecione, ajuste as estratégias! Tudo que quiser diminuir, inclusive contas e dramas devem ser pensados agora. Elimine maus hábitos! Dietas de desintoxicação são muito eficazes.

LIBRA

É a melhor hora para avaliar as relações. Amizades, vínculos familiares ou afetivos que só um dá, é melhor ficar sozinho. Pense se está sendo um par legal. Relações são feitas de trocas e compartilhamentos. Tudo deve ser feito priorizando o equilíbrio e o ponto do meio. Fica fácil dar fim a relacionamentos, parcerias, acordos e negócios que não agregam. Mas, também favorece as reconciliações e fazer as pazes. Tratamentos de beleza e dietas para emagrecer são super indicados.

ESCORPIÃO

Jogue fora tudo o que não serve mais. Nada de energia velha e desgastada rondando a casa, o escritório. O que tiver precisando de reparo é hora de ir para oficina. Esta é uma energia de conserto e reciclagem, e de cura também. Tratamentos e procedimentos realizados sob essa lua tem forte poder de regeneração. Favorece, peelings, limpeza de pele, depilação, a erradicação de doenças e dívidas. Dê uma Segunda chance a quem se ama. Peça perdão, conserte, volte atrás. Limpe mágoas ou largue de vez!

SAGITÁRIO

Cultivar o humor, o otimismo é o que mais sintoniza com clima dessa lua. Acredite mais em si, supere as inseguranças acreditando no seu valor e capacidades. Refaça o espírito de fé e confiança. Nada é impossível, basta acreditar! Na convivência a dois, no convívio familiar estimule o bom ânimo, concentre-se no lado positivo das pessoas e das situações, todos vão querer tê-la por perto. Estudar, cursos é uma boa. O conhecimento dá asas. Afastar-se dos lugares rotineiros é outra boa opção.

CAPRICÓRNIO

São ótimos dias para fazer conta, enxugar gastos. Descobre-se sem muita dor que dá fazer o que fazemos com menos. Eliminar supérfluos e desperdícios é a dica. Para Capricórnio desperdício é pecado. Hora de por limite e de avaliar se algo ou alguém em que temos feito investimentos profissionais ou materiais estão valendo a pena. Os relacionamentos estão passando por um teste de comprometimento e durabilidade é bom não falhar. Com a disciplina em alta conseguimos realizar dietas mais exigentes.

AQUÁRIO

Esta é uma energia de desligamento e desapego. Mudar não é fácil, nesses dias é menos doloroso. É mais fácil deixar partir sob essa influência aquariana libertadora. Para quem precisa e não consegue, boa hora para mudar de dieta, horários, cortar hábitos, quebrar a rotina, padrões e condicionamentos. Se precisa tirar algo da cabeça e do coração melhor hora. A liberdade tem preço e estamos dispostos a pagar! Aproveite para alterar tratamentos que não estejam dando resultados.

PEIXES

Nesses dias as coisas não dependem tanto de nós, mas de um conjunto de variáveis que não controlamos e do humor do universo. São tempos de indefinição e transição. Espere para ver o que vai dar. Tudo está sendo rearranjado na coreografia do cosmo. Ficar mais observador do que ativo é a melhor opção. Excelente para reunir a família, colegas de trabalho para resolver assuntos que interessem a todos. Melhor clima para belos desfechos. Prefira dietas leves e procedimentos de saúde mais brandos.

