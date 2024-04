Wyn Beauty: tudo sobre a nova linha de maquiagem de Serena Williams

Que Serena Williams é uma das maiores atletas na história do tênis, isso todo mundo já sabe. Agora, no entanto, ela resolveu mostrar um novo lado: a campeã mundial chega com a Wyn Beauty, um projeto que promete ser um dos maiores lançamentos de beleza de 2024.

A linha de maquiagem assinada por Serena e divulgada por uma das maiores de redes fast beauty norte-americana, a Ulta Beauty, traz produtos de longa duração e alta pigmentação. Confira os detalhes abaixo:

Serena Williams e a Wyn Beauty

Segundo informações divulgadas no site da linha, a Wyn Beauty chega no mercado com um único objetivo: garantir uma beleza natural e duradoura para a maquiagem.

Com um portifólio que conta com 10 produtos de beleza em diversas categorias, ela promete trazer opções para todos os tipos de pele e tons.

Ela conta com máscaras de cílios e delineadores à prova d’água, lapiseiras para as sobrancelhas em três cores, produtos para os lábios, como batons em bala em 10 cores, séruns hidratantes, além de 36 tons de base, 20 tonalidades de corretivos e blushes multifuncionais.

A formulação, ainda segundo o site, indica que os ingredientes presentes nos produtos são isentos de radicais livres, evitando assim aquele acúmulo indesejado de produto em regiões de linhas finas.

Além disso, a marca conta com as embalagens inspiradas nos melhores momentos de Serena Williams nas quadras de tênis, com cores que remetem às mais de 20 vitórias no Grand Slam, torneio mundial de tênis.

Wyn Beauty chega garantindo não só uma maquiagem leve, viçosa, pigmentada e de boa qualidade no quesito durabilidade e fixação, mas também com muita bagagem pessoal e histórica de uma das atletas mais influentes da história do esporte.

Em uma publicação feita pela própria Serena, em seu perfil no Instagram, a ex-tenista refletiu sobre o desenvolvimento e divulgação da mais nova linha de maquiagem.

“Esta é uma marca inspirada no movimento e na vida cotidiana. Eu queria criar produtos que se movessem conforme os movimentos da vida, sejam eles grandes ou pequenos”, comentou.

Onde comprar Wyn Beauty?

Os brasileiros interessados em comprar os mais novos produtos da linha de Wyn Beauty by Serena Williams terão que aguardar a chegada da marca por aqui.

Por enquanto, a linha possui venda e entrega disponível somente para países norte-americanos, como México, Estados Unidos e Canadá. Os preços variam entre U$18 e U$29, que, em uma conversão ao real, podem chegar a custar até R$150,00.

Com as vendas já disponíveis em mais 600 unidades da Ulta Beauty norte-americanas, a previsão de chegada em terras brasileiras ainda não foi confirmada, mas estaremos de olho!