Broche é Tendência! Veja 7 formas de usar o acessório

É a vez do broche. Criado em tempos pré-históricos, o acessório servia como fecho e passou a ser usado também para comunicar sofisticação e expressar o próprio estilo. Não à toa, apareceu nas coleções de Erdem, Miu Miu, Chanel, Schiaparelli e Tory Burch, além de adornar camisas, casacos e vestidos de celebridades em eventos importantes.

Não faltam exemplos no Oscar 2024. Cillian Murphy (Oppenheimer), Ramy Youssef (Pobres Criaturas), Swann Arlaud (Anatomia de uma Queda), William Belleau (Assassinos da Lua das Flores), Omar Rudberg (Young Royals), Ncuti Gatwa (Sexy Education), Teo Yoo (Vidas Passadas) e Simu Liu (Barbie) estão aí para provar. Alguns deles, inclusive, usaram o item com o desenho de uma mão e um coração, representando um pedido pelo cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Longe dos cinemas, a peça também foi escolhida por Rihanna em seu show no Super Bowl 2023. Ela apostou em três broches em seu macacão vermelho da Loewe, que esgotou em menos de 24 horas, apesar de custar US$ 2.900.

Nada disso é por acaso. O clássico da joalheria retorna em meio a volta do estilo Ladylike. É uma estética inspirada nos modelos e cortes usados nos anos 1940 – com vestimentas que valorizam a silhueta e, ao mesmo tempo, são discretas –, mas com uma repaginada para aparecerem mais modernos e atemporais.

Saias até o joelho, vestidos soltinhos com uma marcação na cintura, sapatos delicados e (finalmente) broches são apostas dessa tendência.

Quando os broches foram inventados?

A história dos broches começa na Idade do Bronze, quando ele é criado com metais e ossos para ser utilizado como fecho em vestimentas. As “fíbulas” são um dos primeiros exemplos do uso prático do acessório.

Na Grécia e Roma Antigas, a parte mais rica da população passou a adquirir peças com pedras preciosas, como forma de demonstrar suas riquezas a partir do acessório.

Na Idade Média e Renascença, ganham novo fôlego: os portadores usam não só por sua funcionalidade ou para apresentar seu status social, mas também para expressar aliança ou luto.

Mas foi no Mundo Moderno que se deu sua grande virada. Com a invenção da máquina de costura no século 19, ele se torna um acessório de moda quase indispensável e se solidifica como ferramenta de expressão pessoal.

Como usar broches

Broche em tamanho maxi

Quando a intenção é um look criativo, moderno e sofisticado, o broche cai bem – especialmente os modelos maxi.

“O segredo é ter atenção às proporções e brincar com elas. Uma blusa mais solta pode ir bem com uma calça mais folgada, por exemplo. Isso, é claro, se a vontade for permanecer elegante”, pontua a consultora de moda e estilo Ana Paula.

Broche no bíquini

A moda beachwear não precisa ser feita apenas de biquíni, saída de praia e boné. Acessórios como o broche podem ser colocados para dar um up na produção.

“Atenção às recomendações de cuidados com o acessório. A depender do caso, tirar a peça para entrar no mar é uma opção”, lembra a consultora. Uma alternativa é deixar esse visual para dias em que você não entrará em contato com a água, como em festas à tarde.

Broche na echarpe ou no cachecol

Clássicos são clássicos, não há como negar. E usar o acessório nas echarpes ou nos cachecois é um deles.

Broches divertidos

Formatos de broche inovadores têm surgido no mercado de moda. Eles fogem do tradicional e, por isso, estão conquistando jovens adultos.

“Quem se identifica com o estilo criativo tem muito a ganhar com essa proposta, porque basta esse pequeno detalhe para um look com poucos elementos ganhar a dimensão inovadora”, pontua Ana

Broche em blusa transparente

O combo blusa transparente e broche é perfeito para quem não tem medo de ousar. Usar um top ou uma blusa preta por baixo é sempre uma opção para ficar mais confortável.

Broche em regata branca

Não é de agora que a regata branca ganhou espaço nos guarda-roupas das mulheres. A praticidade e a versatilidade da roupa conquistou o coração de muita gente. Quando quiser um quê a mais em sua composição, coloque um broche colorido na blusa.

Broches iguais

Por fim, mas não menos importante: colocar dois broches iguais, um de cada lado, na região do peitoral é perfeito para quem prefere propostas modernas e únicas.

Agora, basta escolher a que melhor combina com você.