Como ficar cheirosa no calor? Descubra 9 dicas para cheirar bem

Dias ensolarados podem ser facilmente arruinados pelo odor corporal. Tudo porque as altas temperaturas são capazes de deixar o corpo com mau cheiro – que não se resolve com milhares de borrifadas de perfume. Em vez de gastar litros de fragrância, saiba como ficar cheirosa no calor com estas dicas:

Comece no chuveiro

A higienização adequada é a melhor maneira para cheirar bem ao longo do dia. Lave todas as partes do seu corpo com atenção, principalmente às dobrinhas espalhadas por ele, para retirar a sujeira e garantir que todas as áreas estejam limpas.

Desodorante sem álcool

Os desodorantes sem álcool e parabenos são a melhor escolha para dias quentes. Acontece que esses componentes têm uma tendência maior a ressecar a pele, o que pode levar ao crescimento de bactérias e piorar o odor corporal. Apostar numa fórmula suave e nutritiva, então, é a indicação.

Use tecidos naturais

Os tecidos naturais, como algodão, linho e seda, possibilitam uma circulação de ar maior. Os tecidos sintéticos, por outro lado, como poliéster e náilon, comumente usados em roupas de verão, absorvem mais calor e, portanto, podem te fazer transpirar mais. Ou seja, a primeira opção é a melhor para dias quentes.

Coloque suas fragrâncias em camadas

Sabonete, loção corporal e hidratante são ótimos complementos ao perfume e intensificam o bom cheiro no corpo. A propósito, hidratar a pele antes de borrifar a fragrância é uma excelente maneira de tornar a durabilidade dele maior.

Use perfume no cabelo

Estão disponíveis no mercado perfumes específicos para o cabelo. Manter as madeixas cheirosas, sem causar danos aos fios, agora é uma realidade. Uma dica importante é não aplicar diretamente nos fios, mas sim para cima da cabeça e deixar que a névoa caia neles.

Aromatize suas roupas

Daqueles truques antigos, mas perfeitos: coloque o sabonete perfumado em seu guarda-roupa. Velas aromáticas também são uma escolha, além, é claro, de borrifar o próprio perfume.

Perfume seus pontos de pulsação

Todas as notas de base são potencializadas nas partes mais quentes do seu corpo. Exatamente por isso, faz muito mais sentido passar o produto nos pulsos, joelhos, peitos e atrás da orelha (sim, é verdade).

Use a fórmula mais duradoura

Não há nada como usar produtos de qualidade, mas também é importante verificar qual tipo de fragrância você está usado. O perfume pode durar até 8 horas, enquanto o Eau De Parfum vai até 5 horas e o Eau De Toilette pode ir até 3 horas.

Consulte um médico caso tenha problemas com seu odor

Quando seu corpo produz um cheiro que incomoda mesmo com a mudança de hábitos, é necessário procurar um médico que será capaz de avaliar tratamentos mais específicos.