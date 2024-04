Zendaya: os melhores looks da atriz na pré-estreia de ‘Challengers’

Considerada um dos principais destaques da atuação nos últimos anos, Zendaya é também a fashionista mais cobiçada do momento.

Após brilhar nas telonas como Chani em Duna Parte II, a atriz vem chamando a atenção dos internautas ao surgir com looks de tirar o fôlego durante a première do longa Challengers, que aconteceu neste último fim de semana em Paris, na França.

A atriz, que compareceu a press tour com o melhor do estilo tenniscore, uma das tendências mais quentes para o verão europeu deste ano, chegou a trocar de look ao menos duas vezes em um único evento, combinando as principais referências da moda esportiva à peças 100% Louis Vuitton.

E para ficar por dentro de todos os detalhes fashionistas dessa mais nova première, investigamos quais são os 4 melhores looks de Zendaya na pré-estreia de Challengers e todas as informações sobre este longa que promete grandes emoções nos próximos dias. Confira quais são os destaques:

Continua após a publicidade

Vestido longo branco nada básico

Em uma de suas primeiras aparições durante a première, Zendaya surgiu com um vestido branco clássico, nada básico, para uma das principais coletivas de imprensa sobre o filme no último domingo (7).

O look que faz parte da coleção de Primavera/Verão 2024 de Louis Vuitton, possui um decote coração super definido e cintura baixa marcada por recortes que se assemelham a um cinto de duas pontas, detalhe que alonga e torna a parte inferior do vestido com um movimento luxuoso e digno de tapete de estreia. Um clássico!

Continua após a publicidade

Delicadeza xadrez

Associando a delicadeza e o vintage em um só look, Zendaya apostou em um conjuntinho todo xadrez da coleção de Verão Louis Vuitton de 2013, nas cores verde e branco para uma manhã repleta de entrevistas durante o último sábado (06), na Maison De L’Amerique Latine, em Paris.

A atriz, que posou para fotos ao lado dos atores e colegas de cena, Mike Faist e Josh O’Connor, esbanjou simpatia e delicadeza ao utilizar acessórios como laço na cabeça e um scarpin de bico fino na cor branco. Uma verdadeira boneca!

Continua após a publicidade

Alfaiataria elegante

Quem disse que a alfaiataria não combina com tapete vermelho? Para o stylist de Zendaya, o americano Law Roach, os conjuntos de calça e camisa de alfaiataria são uma das marcas registradas nesta nova fase fashion da atriz.

Durante o segundo dia de coletivas, Zendaya apostou também em peças Louis Vuitton, mas desta vez na cor oliva cintilante, com cortes que se assemelham a um pijama extremamente confortável e fashion.

Continua após a publicidade

Para os acessórios, a atriz investiu em sandálias prateadas de plataforma e uma bolsa de alça média em formato quadricular. Moderna e confortável!

Tenista fashion

Tendência para o Verão 2024 do hemisfério norte, o tenniscore é a mistura perfeita entre os elementos do street style e o quiet luxury em um único estilo.

Continua após a publicidade

Presente em boa parte dos figurinos da protagonista vivida por Zendaya em Challengers, a tendência envolve a composição exemplar de conjuntinhos de esporte, como saias plissadas, regatas, camisetas polos e muitos saltos e sapatilhas delicadas, perfeitas para quem procura um estilo clássico com muita personalidade.

Para a photocall realizada nesta segunda-feira (8), na Itália, a atriz surgiu com um look que é a cara da tendência, apostando em um conjunto de saia e regata de tenista, com detalhes nas laterais e na cintura do look.

Destaque mesmo ficaram para os pés que surgiram com bolas de tênis amarelas fincadas no salto no modelo Loewe Verão 2024.

A estreia de Challengers

No longa, Zendaya interpreta a ambiciosa Tashi, uma ex-jogadora de tênis que, após retornar às quadras como treinadora de seu marido e jogador Art, se vê presa em dilemas de um antigo triângulo amoroso entre seu atual companheiro e seu ex-melhor amigo e ex-namorado, Patrick.

O filme dirigido por Luca Guadagnino chega às telonas brasileiras no próximo dia 26 de abril e promete muita sensualidade e rivalidade dentro e fora das quadras.