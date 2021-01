Camila Anac ensina jeitos ousados e atuais de usar delineador na maquiagem

O gatinho ganha personalidade com pontas alongadas nos cantos interno e externo da pálpebra. O contorno ainda foge para os lábios e é finalizado com uma assimetria no arco do cupido.

Abaixo, o traço vazado ganha a companhia de formas orgânicas desenhadas abaixo da linha dos cílios inferiores.

Desenhos arredondados e únicos contornam todo o olhar, avançando para as sobrancelhas e as maçãs do rosto.

Uma linha finíssima acompanha o gatinho alongado num delineado duplo.

