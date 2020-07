Uma fuga pelas cores da natureza

Na tentativa de saciar o desejo por liberdade e leveza, as maquiadoras Brigitte Calegari e Josi Helena Souza criaram looks com cores inspiradas em elementos naturais e orgânicos. Elas posaram de casa via videoconferência.

A delicadeza do tom pistache difuso por toda a pálpebra superior de Brigitte é a prova de que olhos coloridos nem sempre são sinônimo de extravagância.

O pink esfumado no canto externo dos olhos de Josi complementa o batom alaranjado – depois de uma temporada de mattes, os cremosos ensaiam um retorno.

Agora metálico, o pink migra para o côncavo interno e faz dupla inusitada com o amarelo-gema, quebrando qualquer ar romântico do look. O centro dos lábios também recebe um toque perolado.

Ao ocupar as têmporas e descer até se encontrar com o blush, o lavanda ganha evidência. Nos movimentos do rosto, aparece ainda o incrível efeito de asa de borboleta do pigmento.