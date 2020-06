Um look para viver o novo mundo

Qualquer rastro de otimismo vale a pena para acreditar que dias melhores virão. Com essa ideia, quatro experts em beleza desenvolveram o look que usariam no primeiro grande evento pós-quarentena. O resultado foi registrado de forma remota por videoconferência.

Com o azul suave nos olhos, a mineira Indianara Araújo quis expressar a sensação de liberdade. Em vez da sombra convencional, optou por tinta para maquiagem artística. A pasta foi espalhada em toda a pálpebra superior, ultrapassando em direção às têmporas.

Para matar a saudade de se enfeitar, a baiana Kaká Oliveira apostou no drama clássico de um olho preto esfumado. O toque festivo aparece na sombra dourada, aplicada no centro da pálpebra móvel superior – ótimo recurso para tornar o olhar ainda mais expressivo, sem pesar.

O mix de texturas do delineado opaco e da boca com efeito molhado cria o contraste perfeito no visual assinado pela paulista Daniele da Mata. Outro ponto alto é a troca do preto pelo branco no traço dos olhos, belo truque para atualizar o gatinho de todo dia.

Uma profusão de cristais foi a escolha da gaúcha Savana Sá. As pedras foram colocadas uma a uma com pinça usando cola para cílios postiços. Vale eleger um fundo colorido, como ela fez, ou manter o minimalismo no restante do make.