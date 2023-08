Weird Lipstick: A moda dos batons diferentões

Você deve ter notado um crescimento de cores diferentes de batons, como azul, preto, verde e cinza. Essa moda ganhou o nome de Weird Lipstick e tem se feito presente entre as famosas e no mundo da moda.

Nos últimos meses, vimos Gigi Hadid com os lábios acinzentados, Doja Cat e Rita Ora com a boca azul, e lábios mais escuros como Stephanie Hsu usou no Met Gala 2023, com um roxo quase preto. Essas tonalidades também apareceram nos desfiles da Rodarte, Mugler e Kim Shui semanas de moda. Aqui no Brasil, durante a Casa de Criadores #52, vimos as marcas Alexandre dos Anjos, Shitsurei e UMS 458 – LL com um bocão bem marcante e escuro.

Vale citar que batons escuros não são exatamente um resgate do grunge e punk dos anos 1980 e 1990. Em Hollywood, quando os filmes ainda eram em película, em preto e branco, os maquiadores usavam batons preto ou azul nas atrizes, visto que funcionavam melhor na câmera. A moda só pegou depois e colhemos o retorno, pensando no movimento cíclico. Em suma, os batons que saem do básico, nada de nude e vermelho, são o momento.

Além disso, temos o Y2K, que segue nos influenciando nitidamente no mundo da beleza: os lábios voltaram a ser contornados com mais destaque, tons terrosos estão com tudo e o azul está em todo lugar! O tradicional movimento cíclico. Somando a isso, há o TikTok com a ‘estética de weird girl (garota estranha)’, que vem como uma resposta para o efeito de clean girl e suas problemáticas.

“Eu acho que tudo o que é diferente está em alta, não só lábios diferentes. Existe um movimento muito grande do ‘diferente’ dominando a maquiagem. Pós-pandemia, ele ficou conhecido como ‘euforia’ – e todos os reports de tendências falam sobre”, conta a expert no mercado da beleza, Bruna Tavares, que é jornalista, empresária, produtora de conteúdo e dona da sua marca homônima.

Esse movimento casa com o efeito da série Euphoria, que flertou com o lúdico e mostrou que não precisamos nos fechar em caixinhas. Está mais que liberado o glitter, strass e tudo que você quiser em qualquer época e ocasião. Os tons de batom “estranhos” e não convencionais que você pode ter considerado fantasia nunca pareceram tão elevados.

“A gente ficou tanto tempo sem conseguir usar batom, tanto tempo sem usar tanta maquiagem, que agora com a volta à rotina, as pessoas estão se expressando cada vez mais. O diferente, o lúdico, o futurista vão estar em alta. Então eu acho que não só lábios escuros, mas também propostas diferentes. A gente quer voltar a usar maquiagem e liberar bastante a criatividade. Tudo isso faz parte desse movimento da euforia”, completa.

Quer investir em cores diferentes? Bruna é a favor! “Eu acho que é legal ter uma cor diferente, você pode ir misturando com tonalidades que já tenha. Por exemplo, se você comprar um batom preto que está na moda agora, mas depois de alguns meses você já não quiser mais usá-lo, pode misturar, escurecendo algum outro batom seu ou até fazendo um contorno labial mais escuro”. Confira abaixo inspirações de weird lipstick:

Frosted Lips

Contorno mais escuro

Um ameixa quase preto

Boca ombré