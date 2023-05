Met Gala 2023: conheça as referências dos looks usados no baile

Como acontece todo ano, a primeira segunda-feira de maio é marcada pelo Met Gala. A edição 2023 homenageou um dos maiores ícones da moda, Karl Lagerfeld, designer alemão que morreu em 2019. O estilista foi o tema do tradicional baile e, enquanto parte dos convidados prestaram tributo, outros se inspiraram em suas criações e até em Choupette, a gatinha de Karl.

O que é o Met Gala

O Met Gala foi criado pela publicitária Eleanor Lambert, na década de 1940, e, desde então, a cidade de NY reúne celebridades com o objetivo de levantar fundos para o Instituto de Vestuário do Museu de Arte Metropolitan, basicamente, o departamento de moda do Met. A partir de 1995, a responsável pelo evento passou a ser Anna Wintour, a editora-chefe da Vogue America. Como uma grande amiga de Karl Lagerfeld, ela decidiu fazer uma homenagem a ele este ano.

Apesar de sentirmos falta de algumas celebridades como Zendaya, Blake Lively, Beyoncé, Lady Gaga, o evento contou com produções impecáveis e cheias de referências de Gisele Bündchen, Anitta, Anne Hathaway, Dua Lipa, Penélope Cruz, Lizzo, Rihanna, Jared Leto e mais. Uma das principais inspirações dos convidados foi a camélia, flor símbolo da Chanel, grife que Karl assumiu a direção criativa em 1983.

Selecionamos 10 looks do Met Gala 2023 e vamos destrinchar as referências:

Anne Hathaway

Anne Hathaway estava com um modelito da Versace que exala Karl Lagerfeld como conceito. O busto com flores de camélia e a peça inteira de tweed, referências ao legado de Karl na Chanel, foi um dos destaques da noite. O vestido é uma bela desconstrução, unindo elementos da Chanel com a Versace da década de 1990. Os alfinetes deixam bem clara essa estética – lembrando um look que Elizabeth Hurley usou em 1994, um modelito preto Versace com fendas laterais cheio de maxi alfinetes. Anne Hathaway parecia uma modelo desta época, não só pelo vestido, mas também com seu penteado vintage.

Gisele

Gisele Bündchen fez referência a um look utilizado em um editorial da Harper’s Bazaar coreana em 2007. No caso, estamos falando de um vestido branco de alta-costura da Chanel com uma capa de plumas.

Jessica Chastain

Jessica Chastain interpretou tão bem o tema do Met Gala de 2023 que foi de Karl Lagerfeld, com direto ao cabelo platinado e o marcante óculos de sol. A atriz usou um vestido de renda da Gucci.

Dua Lipa

Neste ano, Dua Lipa foi uma das anfitriãs do baile do Met, junto de Michaela Coel, Penélope Cruz e Roger Federer. Ela apareceu com um vestido de baile, composto por uma saia de crinolina, espartilho e corpete de tweed. A peça é uma homenagem ao último vestido usado pela modelo Claudia Schiffer, uma das musas de Karl Lagerfeld, na coleção outono/inverno 1992 da Chanel Haute Couture. Dua Lipa parecia uma princesa.

Anitta

Além de Gisele, outra representante brasileira foi Anitta, a única cantora do Brasil que participou do Met Gala até hoje. Esta é a terceira vez que ela vai ao evento. Anitta usou um modelito assinado por Marc Jacobs, feito sob medida para ela, com luvas brancas e saltos altos de plataforma da coleção de primavera da grife norte-americana. O vestido estruturado e toda a produção da artista, bem dramática, remontam à estética da década de 1990, assim como nos looks anteriores.

Nicole Kidman

Agora vamos para os anos 2000, época em que Nicole Kidman foi garota propaganda do Chanel No. 5. Em 2004, ela fez um comercial belíssimo do perfume ao lado de Rodrigo Santoro, dirigido Baz Luhrmann (diretor de Moulin Rouge e Elvis). Na ocasião, ela usou um vestido brilhante de penas. Kidman entrou no tema do baile ao reprisar a icônica peça.

Rihanna

Rihanna usou uma produção assinada por Pierpaolo Piccioli, da Valentino, um vestido floral com capuz inspirado nas noivas de alta costura de Lagerfeld. A peça é uma mistura do que o alemão fazia na Chanel com as criações já conhecidas de Piccioli.

Lizzo

A rapper Lizzo aproveitou a oportunidade para fazer uma crítica. O estilista foi um dos mais importantes e revolucionou o mundo da moda, mas fez diversos comentários desnecessários e gordofóbicos. Um deles era sobre mulheres gordas comendo batatas fritas. Para mostrar seu look, ela posou com um vestido da Chanel em uma cozinha comendo o snack.

Doja Cat

Doja Cat fugiu do óbvio, como tem feito nos últimos meses, e apareceu de gatinha, uma clara referência à Choupette, animal de estimação de Karl Lagerfeld. Com um vestido brilhante Oscar de la Renta, a cantora usou próteses faciais e orelhas de felino. Algo que, muito provavelmente, veríamos Lady Gaga fazendo há uns anos.

Jared Leto

Quem também fez uma homenagem à Choupette foi o Jared Leto. Todo ano, o artista consegue nos surpreender no Met Gala. Para honrar a tradição, ele apostou em uma fantasia de gato e uma maquiagem azul nos olhos. Podemos dizer que Leto estava bem básico.

