Trend Alert! Vampy Lips é queridinho das famosas

Esqueça o rosado natural nos lábios, o toque gótico de Wednesday Addams é o novo hit das celebridades. Lilly Collins, Rihanna, Lourdes Leon e Iris Law são apenas algumas das famosas que se entregaram a bocas supercontornadas no estilo dos anos 1990, com o vermelho no centro somado a uma delimitação escura ao redor. Sim, os chamados vampy lips são a nova trend do momento, mas como fazê-los? Hoje, dia do batom, a gente te conta!

Esta tendência de maquiagem tem um contorno destacado, feito a partir de preto, marrom, ameixa, burgundy ou vinho, junto a um batom vermelho, formando um degradê, segundo a maquiadora profissional e influencer, Jess. O truque está nas cores sóbrias, bem características dessa época do ano.

Como fazer vampy lips?

“Primeiro, você precisa delinear seus lábios com um lápis mais escuro. A ideia é deixar bem marcado, sem sair da linha natural da sua boca. Depois passe o batom com um pincel e, por fim, se quiser dar um toque diferente, acrescente um gloss por cima”, explica a especialista.

Mistério, glamour e sedução são mensagens transmitidas por esse visual, portanto é ótimo para quem pretende apostar em uma beleza sexy. “Essa tendência, como o nome já diz, remete a uma estética vampiresca e ao mundo fantasioso, principalmente pelo sucesso de Wandinha”, finaliza a maquiadora.

Vampy lips dá match com a estação!

Vampy lips tem tudo a ver com o inverno, exatamente por trazer um ar mais fechado, o que explica a fama exponencial do look. “Essa técnica foi muito utilizada nos anos 1990, e agora, como novos ares, voltou com tudo”, diz Jess.

Combina com todas as mulheres?

A resposta é que sim! Qualquer pessoa pode criar um make lindo apostando no vampy lips. O segredo está em descobrir o tom e subtom da sua pele para, então, encontrar as cores que mais te valorizam: para pele frias, a recomendação são as cores frias; para peles quentes, os batons quentes são mais indicados.

Inspirações de vampy lips