Unhas, makes e mais! Inspirações do Pinterest para brilhar no Carnaval

Finalmente, fevereiro está entre nós! Isso significa que o Carnaval está cada vez mais próximo (aliás, muitas festas pré-carnaval já estão acontecendo!). Por isso, mais do que nunca, o momento para pensar na fantasia e, obviamente, na maquiagem é agora.

Neste ano, as buscas por glitter no Pinterest aumentaram 89% para referências de unhas e make em relação ao ano passado, de acordo com a própria plataforma de inspiração. Para as fantasias, a tendência é se vestir em grupo e apostar em acessórios como tiaras e ombreiras.

Pensando nisso, a equipe de CLAUDIA separou inspirações de unhas, makes e fantasias para o Carnaval diretamente da rede social para você apostar e brilhar da cabeça aos pés. Se joga!

Unhas brilhantes

Make glitterosa

Fantasias para você arrasar acompanhada ou sozinha