Bem colorido: 6 tendências de esmalte para o verão

Seu esmalte virou acessório – e dos chamativos. Entre na tendência do verão com os tons vibrantes. E, se quiser modernizar, misture vários na mesma mão.

ENSOLARADA Depois do reinado do mostarda nas estações frias, o amarelo chega ao verão suave, quase pastel. “Esmaltes claros podem ser difíceis de passar. Para facilitar, prepare as unhas com uma camada de cintilante branco leve, criando uma base, o que evita manchas”, ensina a manicure Laura Castro, do Salão 1838, em São Paulo.

FUNDO DO MAR Entre o rosa e o alaranjado, o coral caiu no gosto de estilistas e decoradores. Agora, é tendência também na beleza. Para ir além do óbvio, não se contente com um tom único. Misture nuances. Se achar que é muita informação, escolha três e repita suas preferidas.

BEM BASIQUINHA É possível inovar no esmalte nude sem perder a discrição? “Sim. Para isso, aposte no degradê

partindo do rosa-antigo – uma das cores mais pedidas do momento. Comece com uma cor intensa no dedão e prossiga

com tonalidades mais claras até o dedo mindinho”, sugere Laura.

DE ALGODÃO DOCE A delicadeza do lilás faz dele uma nuance mais neutra. Boa ideia para aquelas que não abrem mão de tons suaves, mas estão cansadas dos branquinhos. Para dar um toque especial e fugir ao lugar-comum, finalize com uma camada de cobertura opaca ou, no caminho inverso, com um brilho extra furta-cor.

CÉU ABERTO “Outra forma de combinar cores distintas é mesclar a variedade de esmaltes sem obedecer a uma sequência”, diz Laura. Mais fácil, impossível! Separe seus tons favoritos e repita na ordem que quiser. Uma sugestão é escolher duas famílias de cores próximas com diferentes intensidades, caso dos verdes e azuis.

DÊ UM REFRESCO Os tons de verde garantem frescor imediato à paleta do verão. Se você não costuma ousar, escolha opções que caminham para o acinzentado e, portanto, contrastam menos com a pele. Já para arrasar, prefira versões em tons de pistache ou menta.

DÊ UM REFRESCO Os tons de verde garantem frescor imediato à paleta do verão. Se você não costuma ousar, escolha opções que caminham para o acinzentado e, portanto, contrastam menos com a pele. Já para arrasar, prefira versões em tons de pistache ou menta.