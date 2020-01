Maquiagem bronzeada e looks coloridos para arrasar no verão

O verão vai ferver! E na estação mais festeira do ano os makes são bronzeados e os looks coloridos. Pegue seu guarda-sol, sua cadeira e vem com a gente.

Direto de Copacabana

O chá gelado, hit das areias cariocas, rendeu até perfume. Olha o Mate!, Granado (180 reais), tem o frescor e a doçura da bebida que refresca a galera. Para quem quer explorar mais destinos, a L’Occitane au Brésil criou a Brésil (160 reais), fragrância inspirada nas cidades de Belo Horizonte, Manaus e Salvador, além do Rio.

Pinte o arco-irís

Ir à praia nunca mais vai ser a mesma coisa com as bolsas da marca carioca Waiwai a tiracolo. O vime aparece só no detalhe do modelo Jabuticaba Multicolor (1,8 mil reais), feito artesanalmente com acrílico colorido. É pra carregar o espírito praiano do Rio de Janeiro por onde você for.

Alô, Carmen Miranda

Não tem nada de look discretinho neste verão. Pode liberar sua criatividade. Inspire-se neste escarpim Pure Sling 45, da Aquazzura (3 510 reais), em parceria com a estilista libanesa Racil Chalhoub para CJ Fashion. Em vez de escolher uma única estampa, mistura florais com poás e listras. É um charme. A paleta de sombras Beyond Limits, cor Energetic Mood, Kiko Milano (160 reais), junta vários tons dourados e cintilantes para fazer makes que fujam ao lugar-comum. Complete o visual com o pó bronzeador Maxi Bronzer (130 reais) da mesma linha – as embalagens não são lindas?

Brilhe como o sol

Quanto mais calor, mais pele à mostra! Pra bater perna por aí, tenha o iluminador como seu melhor amigo. O bastão corporal Glow Body Stick, da Champagne Pop Collection, Becca Cosmetics (259 reais), é prático de aplicar. Da mesma linha, o compacto (189 reais) fica lindo no rosto. Já o Pó Iluminador Marmorizado, Quem Disse Berenice? (79 reais), mais largo, permite usar pincéis para áreas maiores – que tal aplicar no colo? O visual fica completo com os óculos com lentes degradê Karligraphy, Fendi (2 110 reais cada um), à venda na Sáfilo.