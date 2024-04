Está em busca de tendências? As nail arts com ondulações estão entre as favoritas das buscas, e não poderíamos deixar de ir atrás de incorporar o estilo nas unhas, não é mesmo?

As ondulações nas unhas — seja em desenhos ou em figuras orgânicas — não são novidade no mundo das nail arts mas são a aposta perfeita para quem é iniciante na decoração das unhas ou apenas não tem a paciência para fazer desenhos complicados.

Veja 5 inspirações de nail art ondulada para você aderir ao visual contemporâneo e abstrato:

Nail art ondulada padronizada

As nail arts onduladas costumam vir com um ar de espontaneidade, mas se você ainda gosta de seguir um padrão para as unhas, essa é a aposta para você!

Para reproduzir, comece aplicando uma camada de esmalte claro, na cor de sua preferência, pela superfície completa da unha. Em seguida, com a ajuda de um pincel fino, comece desenhando uma onda — podendo variar na espessura do desenho — e siga com outras ondulações que se complementem com a primeira, criando um padrão.

Para um visual mais contemporâneo, que tal fazer algumas francesinhas? Comece fazendo o design comum da francesinha e, assim que estiverem secas, faça algumas linhas onduladas na francesinha, deixando o resto da unha livre.

Continua após a publicidade

Ondulações elegantes

Quem disse que as ondulações na unha não podem ser elegantes? Vale apostar em um visual minimalista na paleta do preto e das cores neutras — que estão cada vez mais em alta com a chegada do visual “zero esmalte”. Comece aplicando uma camada de esmalte claro ou, inclusive, um top coat transparente, para valorizar a cor natural da unha.

Depois, com esmalte preto, faça um desenho semelhante a uma francesinha e siga com uma ondulação fina pelo restante da unha. Para um visual ainda mais elegante, se atenha ao mesmo padrão no restante das unhas.

Continua após a publicidade

Nail art ondulada em 3D aveludado

As nail arts 3D estão em tendência no mundo das unhas, e as ondulações são uma ótima oportunidade de entrar na trend!

Para reproduzir, aplique uma camada de esmalte de base na cor de sua preferência e, em seguida, faça desenhos variados nas unhas com um esmalte em gel, deixando de uma a duas unhas disponíveis para fazer as ondulações. Finalize aplicando um pó acrílico transparente por cima dos desenhos para dar o efeito de tecido.

Continua após a publicidade

Nail art ondulada azul

O azul é uma das cores em alta para as unhas em 2024, e ela é perfeita para criar composições elegantes (e onduladas) nas unhas.

Em vez de se restringir a fazer linhas finas onduladas, aposte em fazer figuras orgânicas com certas ondulações para levar mais cor às unhas. Para dar maior profundidade à decoração, invista em fazer um delineado com uma cor mais clara ao redor da figura.

Continua após a publicidade

Francesinha ondulada

A francesinha está entre os clássicos das unhas, mas vem sendo repaginada para os mais diversos estilos de nail art, e as ondulações são o elemento moderno ideal para o clássico.

Para reproduzir, esqueça daquela francesinha perfeita e faça uma figura ondulada na parte superior das unhas e, caso queira deixar ainda mais moderno, faça um delineado na ondulações com outro esmalte.

Continua após a publicidade

Agora é só entrar na onda das ondas! 😉