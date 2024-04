Estes são os maiores lançamentos de beleza de abril de 2024!

O mês chegou ao fim, e com ele uma variedade imensa de novidades, desde produtos para deixar os cabelos sedosos até fragrâncias adocicadas na perfumaria! E com as novidades fervilhando nas redes sociais, pode ser difícil acompanhar todos e escolher quais são os ideais para o nécessaire – ou, inclusive, para entrarem na lista de presentes para o Dia das Mães! Trazemos aqui os maiores lançamentos de beleza de abril, que incluem perfumes da Guerlain, séruns da Sallve e novidades do mundo da Disney. Veja a seguir:

Lançamentos de abril na maquiagem

Too Faced | Linha Born This Way

Em busca de maquiagens ideais para o outono? A Too Faced traz a solução com o lançamento das Mini Paletas de Sombras da linha Born This Way, que conta com cores neutras e terrosas, ideais para a estação.

Entre as novidades está a Mini Paleta de Sombras Born This Way Warm Ember Nudes, que conta com 6 tons de nudes quentes modernos, e também a Mini Paleta de Sombras Born This Way Cold Smolder Nudes, com 6 tons de nudes frios.

Cada paleta contém três opções mattes, duas metalizadas e uma brilhante acetinada.

Too Faced | Linha Born This Way Mini Paleta de Sombras Born This Way Warm Ember Nudes Compre agora: Beleza na Web - R$ 219,00 Mini Paleta de Sombras Born This Way Cold Smolder Nudes Compre agora: Beleza na Web - R$ 219,00

FreeBrands | Hidratantes Beta

Está com os lábios ressecados com a chegada do frio? A FreeBrands chega com duas novas versões dos hidratantes labiais Beta, entre eles o Beta Vermelho Rubi que, além de hidratante, dá aos lábios uma cor única e levemente avermelhada.

Além dele, o Beta Roxo Ametista, com uma tonalidade de amora, é elegante e atrativa para o outono.

Quem Disse, Berenice? | Paleta Camaleoa

E ainda na pegada das cores outonais, a Quem Disse, Berenice? aposta no lançamento da Paleta Multifuncional Camaleoa, pensada para atender a todas as possíveis facetas das mulheres, com 15 cores que se adaptam às necessidades de cada um.

Mas isso não significa apenas sombras neutras e “sem sal”, pois a paleta conta com opções mais ousadas e vibrantes ao lado das mais suaves e delicados, em acabamentos matte aveludado, cintilante, super brilho e cremoso.

Kylie Cosmetics | Lip Butter Vanilla Caramel

O Dia do Beijo já passou, mas a Kylie Cosmetics comemorou a data com o lançamento do Hidratante Labial Kylie Lip Butter Vanilla Caramel, um lip balm ultra hidratante que protege a barreira da pele. O produto conta com Complexo de Barreira Hidratante, Manteiga de Karité e Óleo de Semente de Jojoba em sua composição para tratar os lábios ásperos e ressecados.

Kylie Cosmetics | Lip Butter Vanilla Caramel Compre agora: Sephora - R$ 179,00

M.A.C + Disney | Disney 40

O aniversário é da Disney, mas somos nós quem ganhamos os mimos! Em parceria com a M.A.C Cosmetics, foram relançadas as coleções – de edições limitadas – inspiradas em Aladdin, Cinderela e Malévola.

Os lançamentos prometem renovar (quase) toda a sua rotina de maquiagem, apresentando desde paletas de sombras até batons temáticos dos contos de fadas, totalizando nove novos produtos.

Rare Beauty | Gel Brow Harmony Lifting

Nós sabemos muito bem que, quando se trata da Rare Beauty, a Selena Gomez sabe cativar o nosso olhar, e desta vez ela garante que os fios das sobrancelhas fiquem no lugar com o lançamento do Gel Brow Harmony Lifting.

O produto entrega um gel transparente e leve, projetado para moldar, levantar e fixar os fios das sobrancelhas com uma fixação flexível que perdura ao longo do dia, dando uma finalização semelhante à de brow lamination.

Rare Beauty | Gel Brow Harmony Lifting Compre agora: Sephora - R$ 139,00

Fenty Beauty | Iluminador Demi’Glow Light-Diffusing

E na lista ainda há espaço para mais makes de celebridades! Desta vez, a Rihanna traz às prateleiras o Iluminador Demi’Glow Light-Diffusing, de edição limitada.

O iluminador é perfeito para quem curte aquele efeito glow na pele, com um brilho perolado discreto para usar no dia a dia, disponível em nove cores.

Shiseido | Revitalessence Skin Glow

A Shiseido, chega para conquistar com a nova base Revitalessence Skin Glow, que fornece cobertura média e adaptável, além de prometer um efeito glowy que revitaliza a pele durante o uso.

Guerlain | Corretivo Terracota

O corretivo vem vencendo nas principais buscas do Google, especialmente para encontrar o produto perfeito que fique na pele sem craquelar. E a Guerlain está pronta para entrar na sua lista de corretivos favoritos com o Corretivo Terracota. O produto promete uma alta cobertura, além de ser facilmente modulável na pele devido à textura hidratante.

Catharine Hill | Lápis de Sobrancelhas e Máscara de Cílios

A perfeição das sobrancelhas está em alta, e a Catharine Hill termina abril com o lançamento do Lápis para Sobrancelhas 1044, disponível em três tonalidades naturais com alta pigmentação para preencher as falhas que nós tanto odiamos.

Mas os lançamentos da marca não acabam por aí, pois também recebemos as Máscaras de Cílios Chill Basic e Chill Lift, com acabamentos naturais e dramáticos, respectivamente.

Novidades de abril no skincare

Sallve | Linha Super Ativos

A Sallve está entre as marcas queridinhas de skincare, e agora traz a Super Ativos, uma linha de cuidados avançados para a pele. O lançamento conta com cinco produtos em textura de sérum, cada um com um super ativo dermatológico em alta concentração, sendo estes: Super Vitamina C 20% – que promete suavizar as linhas de expressão – Super Pró-Colágeno Peptídeos 10%, Super Niacinamida 20%, Super Ácido Glicólico 10% e Super Ácido Salicílico 2%, que deve melhorar a textura da pele, suavizando cicatrizes e manchas de acne.

Cada um dos ativos é pensado para neutralizar problemas específicos da epiderme e, ainda, deixar a pele iluminada.

Benefit | Linha POREcare

No mês de abril, a Benefit amplia o portfólio da linha POREcare com o lançamento de três novos produtos funcionais e complementares, focados nos cuidados diários da pele.

Para o tratamento noturno, a linha traz o The POREfessional Shrink Wrap, tratamento com textura gelatinosa que promete renovar e texturizar a pele durante a noite, e também ajudar na redução e refinamento dos poros.

Também ganhamos o The POREfessional Wow Polish, um novo esfoliante em pó com tripla-ação que ajuda a absorver o excesso de óleo da pele, refinação dos poros e alisamento das texturas da pele.

Já para o dia, o The POREfessional Hydro Pop inova com uma textura que traz microbolhas que explodem em contato com a pele e a iluminam, além de nutrir a flexibilidade da derme.

Dior | Capture Totale Hyalushot

A Dior aprimora seu portfólio de skincare com o lançamento Capture Totale Hyalushot, um sérum com 97% de ingredientes de origem natural, além de ser um complexo de dois ácidos hialurônicos. Assim, o sérum com efeito tensor promete tratar sinais do envelhecimento da pele em oito zonas do rosto.

Simple Organic | [R]evolution, Clean Beauty

A Simple Organic traz a nova linha [R]evolution, que promete reinventar o mercado de skincare a partir da sustentabilidade e, também, preços acessíveis. A linha começa com o Gel de Limpeza Trio de Ácidos, um gel de limpeza que proporciona uma higienização profunda, reduzindo o tamanho dos poros e controlando a oleosidade – criado com um trio de ácidos glicólico, lático e salicílico.

Após a limpeza da pele, você pode aproveitar o Ultra Sérum Ácido Láctico + Vitamina F, um sérum noturno concentrado, com volumetria de 30ml, que esfolia e nutre tanto a pele quanto o couro cabeludo.

Mas essa não é a única opção de sérum, havendo também o Ultra Sérum Ácido Glicólico + Ácido Hialurônico + Squalane, que promove um peeling químico suave enquanto recupera, nutre e hidrata a pele.

E você sabia que existem produtos pré-skincare? O Pré-Skincare potencializa o skincare, preparando a pele com uma esfoliação química suave na camada mais superficial e removendo as células mortas, que pode ser usado diariamente – tanto na rotina diurna quanto na noturna. Por fim, a linha encerra com o Acelerador de Hidratação, que acalma peles reativas e recupera a hidratação pós-procedimentos, como peelings e exposição solar.

Lançamentos de abril para cabelos

Truss | Linha FIX

A Truss, marca de referência no cuidado com os cabelos no salão e em casa, estreia a nova linha FIX, com quatro produtos apostando em diferentes texturas e níveis de fixação do mais leve ao mais alto.

A linha conta com o Mousse Fix, que promete modelar e fixar os penteados ao longo do dia, além de texturizar os fios com leveza devido à presença do óleo de argan em sua composição. E para quem precisa de uma ajudinha extra para garantir que os fios rebeldes fiquem no lugar, a Truss apresenta o Shine Fix, um spray de jato seco que fixa e dá brilho ao penteado sem pesar, ressecar ou enrijecer.

A linha ainda é complementada pelo Stay Fix Medium e o Stay Fix Strong, sprays de fixação média e forte para todos os tipos de fios.

Briogeo | Óleo Capilar Briogeo Scalp Revival™ Rosemary Pre-Wash

Seu cabelo está precisando de uma forcinha? A Briogeo traz o Óleo Capilar Briogeo Scalp Revival™ Rosemary Pre-Wash, um tratamento de pré-lavagem ou hidratação durante a noite para acalmar e equilibrar o couro cabeludo seco e nutrir os fios ressecados – perfeito para quem passa o dia com penteados apertados ou, inclusive, para quem sente o peso do dia pelos fios.

Briogeo | Óleo Capilar Briogeo Scalp Revival™ Rosemary Pre-Wash Compre agora: Sephora - R$ 229,00

Creamy | Leave-in Peptide Repair Hair Treatment

Isso mesmo, a Creamy entrou no ramo dos cabelos! A marca expandiu para o mercado de produtos capilares com o Peptide Repair Hair Treatment, um leave-in enriquecido com peptídeos, que promete recuperar fios danificados, além de um blend de proteínas vegetais para proteção térmica.

Creamy | Leave-in Peptide Repair Hair Treatment Compre agora: Beleza na Web - R$ 69,90

Lançamentos de abril para o corpo

L’Occitane en Provence | Herbae par L’Occitane Íris

Para celebrar o dia das mães, a L’Occitane traz a nova linha Herbae par L’Occitane Íris, uma coleção inspirada na majestade da Íris e na autenticidade de Herbae, feita com o extrato natural de Íris Pallida, colhida na cidade de Grasse, no sul da França.

O portfólio da linha conta com novidades para o corpo e, inclusive, perfumaria. Entre elas, destaca-se a Loção Corporal Herbae Íris e o Creme para Mãos Herbae Íris, enriquecidas com manteiga de karité.

Além disso, a linha traz o Sabonete Perfumado Herbae Íris e o Sabonete Líquido Herbae Íris, que garante aquele cheirinho de íris e promete ajudar a pele com suas propriedades antienvelhecimento, iluminadoras e tonificantes.

Por fim, temos o Eau de Toilette Herbae Íris, um perfume de notas florais que promete despertar a sensualidade de frescor do “feminino”.

The Body Shop | Linha Manga

Para os amantes dos cheiros frutados e azedinhos, a The Body Shop encerra o mês com o lançamento da nova “Linha Manga”, que tem como principal ativo o óleo de semente de manga silvestre.

Entre os destaques está a Body Butter Mango, um hidratante corporal intenso que suaviza e amacia a pele, mantendo-a hidratada por até 96 horas. Este ainda é complementado pelo Body Yogurt Mango, um creme leve enriquecido com Extrato de Manga e ingredientes naturais altamente hidratantes, como Manteiga de Karité e Leite de Amêndoas Doces – já garantindo uma pele brilhante para o outono.

E para quem quer levar o cheirinho de manga para o banho, o Shower Gel Mango é enriquecido com extrato de manga e aloe vera orgânico. E, claro, para finalizar a rotina de cuidados com a pele, o Esfoliante Corporal Mango promete estimular a circulação sanguínea.

Sol de Janeiro | Delícia Drench

Que a Sol de Janeiro vem conquistando os corações de todos nas redes sociais nós já sabemos, mas, agora, eles chegam com um novo cheirinho – que, inclusive, foi motivo de polêmicas nas redes sociais por muitos acreditarem que atraía aranhas – na nova Manteiga Corporal Hidratante Sol de Janeiro Delícia Drench.

O creme promete hidratar a pele, além de dar apoio para casos de ressecamento, vermelhidão e opacidade, com uma fragrância quente de gourmand.

Sol de Janeiro | Delícia Drench Compre agora: Sephora - R$ 349,00

Lançamentos de abril para unhas

OPI | Big Zodiac Energy

Para celebrar o começo do Ano Astrológico, a OPI apresenta a linha limitada “Big Zodia Energy”, com uma variedade de 12 cores que vão dos perolados – que estão em alta – até os de efeitos holográficos. Como essa coleção foi pensada para os amantes do signos, cada um deles conta com seu próprio esmalte, pensados para cada traço de sua personalidade.

Novidades de abril na perfumaria

Tom Ford | Vanilla Sex Eau De Parfum

Ainda em busca de perfumes para o outono? A Tom Ford traz uma fragrância perfeita para a estação, o Vanilla Sex Eau De Parfum, que é criado a partir de notas de baunilha e florais misteriosos, complementados com a essência de amêndoa amarga.

Tom Ford | Vanilla Sex Eau De Parfum Compre agora: Sephora - R$ 3225,00