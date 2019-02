4 formatos de unhas que vão bombar em 2019

As unhas viraram, praticamente, um acessório para as mulheres, já que até ajudam a compor o look. De uns tempos para cá, a importância do cuidado com elas vem crescendo

Saber quais são os diferentes formatos de unhas e quais são as melhores para cada estilo estilo desperta o interesse das mulheres. Por isso, CLAUDIA conversou com Camila Tanane, nail designer, para saber quais formatos vão ser tendência em 2019.

Confira:

Bailarina

Esse formato é super versátil. Perfeito para usar no dia a dia ou em qualquer ocasião especial, ele deixa as mãos muito delicadas. Já conhecido fora do país, esse formato está chegando no Brasil com força total. “Essa é a minha grande aposta para 2019, vai ser queridinho”, diz Camila.

Amendoada

Para quem gosta de estilo e tem muita personalidade, esse é o formato ideal. Com um estilo clássico e elegante, a amendoada é uma ótima opção para mulheres em busca de um formato diferenciado e que pode ser utilizado no dia a dia.

Quadrada

“Alguns clássico nunca saem de moda e a quadrada é uma dessas opções. Pode virara o ano que ela nunca deixará de ser a preferência das clientes”, confessa Camila. Esse formato é muito versátil e serve para qualquer ocasião. Além disso, é perfeita para quem quer um estilo mais básico e tradicional.

Francesa reversa

Para quem não tem tempo de ficar indo no salão para fazer a manutenção, esse formato é o ideal. A francesa reversa é feita no formato quadrado, porém o grande truque é na finalização do alongamento, em que ela ganha um desenho amendoado.

Leia também: 5 dicas para sua unha de gel durar mais

+ Conheça a tendência de unha nude que promete bombar

Siga CLAUDIA no Youtube