As 7 unhas mais pedidas nos salões

Não há um aliado melhor na moda do que as unhas. São elas que completam os looks e dão um toque especial no visual.

E com tantas atualizações no mundo da nail art, agora há um mundo de opções que podem embelezar suas mãos. E nada de cor básica, estamos falando de tendências que vão desde aplicações de joias a esmaltes de longa duração.

A equipe de CLAUDIA conversou as especialistas em nail art Roberta Muniz, do Senhoritas.Ars, e Grazielle Matos, para saber quais são as unhas mais pedidas pelas clientes apaixonadas por unhas “diferentonas”.

Confira:

1) Amendoadas

Com formato semelhante a uma amêndoa, a unha voltou com tudo. “Para realizar o formato, a unha precisa estar um pouquinho maior, para dar a sensação de dedos mais alongados”, conta Grazielle Matos.

2) Stiletto

Com uma aparência um pouco mais agressiva, a unha em forma de “estilete” é perfeita para mulheres com atitude. “Esse é o segundo formato mais pedido pelas minhas clientes. Ele não é tão delicado e feminino como as amendoadas, mas acaba fazendo muito sucesso”, diz Roberta Muniz.

3) Técnica de Visagismo

“Do mesmo modo que existem cortes de cabelo para favorecer cada formato de rosto, existe o cumprimento e formato ideal para cada tipo de unha”, contou Grazielle. Essa técnica tem como proposta encontrar a unha que mais combina com você e que te favoreça.

4) Encapsuladas

Nessa técnica de nail art, é possível colocar objetos dentro da unha e elas são permanentes. “É muito versátil, porque se a pessoa quiser pintar por cima, ela pode, e quando tirar o esmalte a arte ainda estará lá”, explica Roberta.

5) Cuticulagem russa

Essa técnica consiste na retirada da cutícula com uma tesourinha específica, dando o acabamento perfeito para as unhas. “Nela retira-se somente o excesso de pele, garantindo um lindo resultado, sem aprofundar a pele”, diz Grazielle.

6) Esmaltação em gel

Nada melhor do que ter um esmalte que dure mais do que dez dias. Essa é apenas uma das vantagens do esmalte em gel. “Ele seca na hora, não perde o brilho e é uma tecnologia maravilhosa para a mulher moderna”, conta Roberta. Saiba mais sobre a técnica.

7) Desenhos à mão

Cada vez mais as mulheres estão buscando nail designers que saibam desenhar e criar uma arte exclusiva para a unha. “Acho que isso é bem valorizado por ser um trabalho artesanal e exclusivo. Não repetimos nenhum modelo, não faço nenhuma unha igual a outra”, finaliza Roberta.

Gostou das opções? Conte nos comentários qual sua unha favorita! 🙂

