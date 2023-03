A vez dos coques: 4 inspirações modernas do penteado

Quando o cabelo está em um dia complicado ou a finalização dos fios não saiu da forma desejada, a saída mais prática pode ser um coque. Este penteado está sempre presente para nos salvar, e este é um dos motivos pelos quais ele nunca sai dos holofotes. Nas últimas semanas, aliás ele esteve mais em evidência do que nunca! Dito isso, temos aqui os que estão mais se destacando para que você possa se inspirar e investir mais.

A Balmain trouxe uma versão moderna do coque nó durante a Paris Fashion Week, enquanto Christian Siriano resgatou o em formato de botão de rosa na semana de moda de Nova York . Em Hollywood, vimos uma finalização sofisticadíssima do hairstyle nas premiações. Podemos citar outras referências, os desfiles de Jason Wu, Saint Laurent e Richard Quinn contaram com este penteado também.

Veja abaixo 4 tendências de coque que tem aparecido no mundo da moda e entre as famosas:

Coque baixo retrô

O cabeleireiro Sam McKnight foi quem fez os cabelos dos desfiles da Balmain e do Richard Quinn. Segundo o próprio, ele trouxa “uma visão futurista do romance de Hollywood dos anos 1930” para as passarelas de Quinn. O efeito glossy veio para deixar as ondas bem coladas emoldurando o rosto e o coque baixo fechando o look. Uma melindrosa moderna. Tessa Thompson usou algo semelhante, com a franja bem Betty Boop.

Coque com laço

O multiverso de coques reinou entre as celebridades durante a 95ª cerimônia do Oscar. Vanessa Hudgens usou um coque em formato de laço, com uma fita amarrada. O look foi feito pela hairstylist Danielle Priano.

Efeito molhado + coque

Repetindo a dupla Vanessa Hudgens e Danielle Priano, a atriz foi ao Oscar e depois compareceu ao after, a festa da Vanity Fair, que pedia outra produção. Hudgens mudou de vestido e penteado. Priano fez um outro coque nela, um trançado com um efeito molhado e algumas mechas soltas na parte da frente.

Coque triplo

Florence Pugh vem se destacando por seu estilo, bem moderno e criativo, que navega entre o punk e o romântico. Um penteado que define a vibe dela é este coque que imita um moicano. Ela usou em um desfile da Valentino na Paris Fashion Week. Peter Lux foi o responsável pelo cabelo, composto por três coques torcidos.

E então, já sabe qual coque usar?