Beauty Fair 2023: cores metálicas, lábios laqueados e mais destaques

Nos últimos 4 dias, o mercado da beleza esteve movimentadíssimo com a Beauty Fair, um dos maiores e mais importantes eventos da indústria na América Latina. É a Comic-Con do universo da beauté. Este ano, acompanhamos o dia de abertura da feira e conversamos com maquiadores, fundadores de marcas e gerentes de marketing para ficar por dentro dos maiores destaques no setor de maquiagem. Confira:

Cores metálicas: as queridinhas na Beauty Fair 2023

Se em algum momento você pensou que as maquiagens coloridas sairiam do foco, ledo engano. As cores seguem em alta em diversas marcas, seja em lápis, esmaltes, sombras ou blushes, mas há um foco maior agora em tons mais fechados e metalizados.

Vizzela, Eudora e Vult oferecem ótimas linhas neste sentido, com lápis, delineadores e paletas de sombra. A Melu, linha da Ruby Rose, tem tons mais abertos e fechados, seguindo também esse lado metalizado, com sombras e iluminadores. A beauty artist da marca, Natasha Lima, conta que o diferencial é apostar na diversidade, com produtos com atitude e versatilidade, visando quem é mais básico e quem busca explorar a criatividade.

Bases com mais variedades de tons e cores

Quando estamos falando de produtos, é esperado uma grande gama de cores para peles claras e retintas no Brasil, onde temos uma pluralidade de tons de pele. As marcas focadas no mercado nacional têm oferecido isso em bases, corretivos e pó solto – com opções sem fundo branco – e blushes, que necessitam de mais pigmento em peles escuras. Entre os estandes da Beauty Fair, é raro ver marcas que tenham poucas opções de cores, mas os tons retintos são os mais difíceis de encontrar.

Pensando nisso, Rosângela Silva, fundadora da Negra Rosa, traz produtos de skincare, cabelo e make. “Eu sonho que cada mulher negra tenha uma base no seu tom de pele. Minha ideia é fazer produtos para mulheres e belezas reais”, conta. A Negra Rosa tem bases e corretivos, além de séruns e outros tratamentos que cuidam de peles escuras sem clareá-las, uniformizando o tom real.

Pele com acabamento natural

Falando em pele, o “quanto mais natural, melhor” continua. Os acabamentos tint e soft matte de bases dominam as marcas de beleza, que focam na durabilidade e leveza. O mesmo vale para os corretivos, que estão mais fluídos e há opções de neutralizadores de olheiras e manchinhas de pele, como de acne ou cicatrizes. Essa dupla ajuda a garantir menos acúmulo de make nas linhas finas e garante um acabamento mais leve.

A maioria das representantes de marcas contaram que as brasileiras preferem uma pele mais matte, por conta do clima quente. Essa moda é algo bem eurocêntrico e acaba não se enquadrando no perfil brasileiro, especialmente de quem tem a pele oleosa. Por isso, o soft matte chega com força. É um acabamento que consegue agradar gregos e troianos.

Débora Justo, gerente de marketing da Ruby Rose, contou que a nova linha da marca, a Glass, parte para um lado mais clean e premium, trabalhando muito bem produtos para esse pele mais minimalista. A ideia é garantir durabilidade, alta performance e naturalidade. A Glass também conversa com o item anterior, trazendo uma boa gama de cores no quesito de bases, corretivos e pós de banana, do mais claro ao escuro.

Efeito vinílico

Os lábios laqueados seguem com tudo! Há infinitas opções de gloss e batons, com glitter, efeito plump, translúcido e derivados. A garantia das marcas agora é trazer o conforto somado ao efeito vinílico, uma unanimidade entre as entrevistadas. A ideia é trazer opções lindas e confortáveis, que não deixam aquela sensação pegajosa.

A Ruby Kisses, Ruby Rose, Eudora, Vizzela e Bauny trazem muitos produtos com essa pegada, a maioria com ativos que atuam nos lábios, garantindo hidratação. A diretora de marketing de maquiagem da Vult, Mirele Martinez, aposta na tendência de lip combo que vem forte nas marcas nacionais e internacionais. O duo de contornar os lábios com um lápis e finalizar com um gloss é o momento.

