5 tendências de sobrancelhas para conhecer (e escolher!)

As tendências de sobrancelhas vão se modificando com os anos. Já tivemos a moda das finíssimas, das marcadas, das cheias e por aí vai. Atualmente, com as redes sociais, essas trends vão aumentando e não é preciso mais tentar se adequar a uma caixinha específica: temos muito mais possibilidades e liberdade.

Nossa missão aqui é te mostrar quais tendências estão no radar de 2023. Mas, antes, é preciso entender como as sobrancelhas podem influenciar o nosso rosto. “As sobrancelhas têm o poder de modificar a expressão da pessoa, melhorando harmonia do rosto ou tirando-a por completo. Podem levantar o olhar e até mesmo rejuvenescer, se você fizer um bom design, claro”, explica a designer de sobrancelhas Laís Balieiro.

Dependendo da forma como foi feita, a sobrancelha também pode modificar a expressão. “Já tive clientes que chegaram se queixando sobre como as pessoas as achavam nervosas o tempo inteiro, por conta do design que fizeram nas sobrancelhas delas”, completa a profissional. Com essas informações em mente, agora podemos nos aventurar pelas 5 principais tendências de sobrancelha. Vamos lá?

Sobrancelhas naturais

Sabe aquele ar de nunca mexi nos pelinhos que emolduram meus olhos? É bem isso. Há alguns anos, as micropigmentações dominavam os salões, exigindo um cuidado e manutenção que deixaram de ser tão buscados. Está mais do que liberado adequar ao formato do rosto ou tirar os fios rebeldes, mas uma das apostas é fazer o mínimo esforço possível.

Fluffys brows

As fluffy brows ou “sobrancelhas fofas” começaram a fazer sucesso nas redes sociais, e estão começando a dominar também passarelas e vida real. O estilo também tem uma pegada mais natural, com fios volumosos e levemente separados, mantendo o desenho. Essa finalização é ótima para quem tem pouca sobrancelha e quer dar um volume extra. Essa técnica apareceu também com o nome soap brows, já que muitos usam sabonete de glicerina molhado para modelar os fios.

Sobrancelhas descoloridas

As sobrancelhas descoloridas também surgiram no TikTok, e passaram a dominar o visual de diversas famosas. “Eu, particularmente, acho muito legal essa tendência de sobrancelhas descoloridas, trás uma ousadia na personalidade e uma autenticidade incrível”, conta Lais.

“A nova geração fez com que as tendências se expandissem rapidamente na internet e as sobrancelhas ganharam espaço neste mundo de tendências da moda atual. Esse boom foi muito bom para o mercado e também para levar conhecimento para as pessoas que talvez nunca tivessem reparado em suas próprias sobrancelhas”, completa.

Bateu a vontade de fazer? Apesar de todos os tutoriais que existem na internet, o melhor mesmo é buscar ajuda profissional, já que utilizar produtos químicos tão perto dos seus olhos pode não ser seguro.

Sobrancelhas retas

Recentemente, viralizou a tendência das sobrancelhas retas, que dão um visual mais jovem no rosto. O termo, aliás, já acumulou 114,7 milhões de visualizações no TikTok. Florence Pugh é uma das adeptas deste formato, que dá uma bela levantada no olhar.

Sobrancelhas finas

Achou que teria um texto de tendência sem citar os anos 1990 e 2000? Podemos dizer que isso é praticamente impossível atualmente. Eis que temos as sobrancelhas finas em alta. Esse retorno, no entanto, tem um toque mais moderno: nada de abusar demais das pinças, o que pode causar danos aos fios.

Quais dessas tendências têm menos chances de ficarem datadas?

Lais Balieiro conta que as sobrancelhas mais naturais e as fluffy, com os fios mais cheios, vieram para ficar. “Elas dão harmonia ao rosto, são fáceis de cuidar, podem ser arrumadas em casa e não são tendências prejudiciais para os pelos e os poros”, finaliza