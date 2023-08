Pincéis de maquiagem: Vanessa Rozan faz um guia completo

Na hora de fazer um make, podemos até aplicar produtos com os dedos ou o dorso da mão, mas, como sabemos, essa não é a melhor opção para quem busca um acabamento primoroso. Quando a ideia é ter um resultado mais profissional, os pincéis de maquiagem são ferramentas essenciais, fornecendo auxílio e precisão em diferentes formatos e tamanhos. Mas na hora de comprar, quais são os tipos que valem a pena investir? E como usamos cada um? A beauty artist e colunista de CLAUDIA, Vanessa Rozan, nos ajudou nessa missão com um guia prático (com imagens) dos pincéis básicos aos mais avançados.

“A ponta dos dedos é uma forma excelente de aplicar maquiagem e as esponjas também, mas claro que as mãos e a esponja precisam estar bem limpas”, pontua Vanessa. As esponjinhas de make requerem um cuidado redobrado, pois clamam por uma limpeza frequente e é necessário secar muito bem antes de guardar. “Já os pincéis são ferramentas técnicas que te possibilitam conseguir efeitos que a ponta dos dedos não conseguem, principalmente quando falamos de traços gráficos, acabamentos precisos e regiões menores do rosto, como olhos e lábios, onde é preciso mais precisão.”

Pincéis de maquiagem que não podem faltar

Para uma pessoa básica, que está em busca de ferramentas para usar hora da maquiagem, Vanessa sugere um kit mais simples: um pincel de blush, que pode ser usado para pó também e ser multifuncional; e um redondinho de esfumar, que você pode ter um só e usar para sombra e corretivo, ou ter dois, e usá-los para essas diferentes funções. Segundo a maquiadora, esses dois tipos já são um adianto na vida.

Para complementar, Vanessa indica também um pincel chato para aplicar sombra, um para base, líquida ou cremosa, e um chanfrado, para dar acabamento para a sobrancelha, delinear os olhos e contornar os lábios. “Esse seria um kit básico”, completa.

Quer um kit avançado? Então vamos lá! Agora você vai precisar de: um pincel para esfumar sombra, um de blush/pó, um para passar corretivo, um de base, um para iluminador e contorno, um para aplicar sombra, um de sobrancelha, um chanfrado e um de boca.

“Esse é um kit bem completo que consegue te atender bem, se quiser, um pincel de delineador fininho também é legal”, completa Vanessa.

Continua após a publicidade

Ainda em dúvidas de qual é qual? Calma, que na imagem abaixo temos um guia para os de base.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CLAUDIA (@claudiaonline)

Pincéis de cerdas naturais ou sintéticas?

“Antes a gente tinha muita dificuldade em encontrar bons pincéis, porque eram de cerdas naturais e, portanto, caros, bem mais inacessíveis. Com o avanço da tecnologia, os pincéis sintéticos passaram a ter um sensorial muito similar aos de cerdas naturais, sendo bem mais acessíveis e você encontra em diferentes lugares, internet, perfumaria e etc”, conta a maquiadora. Então é isso, é possível achar produtos bons e que cabem no bolso.

Como higienizar os pincéis?

Vanessa Rozan indica usar sabonetes antibactericidas ou um xampu neutro de bebê para lavar os pincéis. “Eu uso o sabonete em barra, porque acho que não deixa o pincel ressecado”, conta. Outra boa opção é utilizar sprays higienizadores para manter os pincéis limpos no dia a dia, contanto que só você os use. “Os sprays são práticos, higienizam e limpam na hora, você pode deixar para lavar uma vez por mês“, explica.

“Nunca deixe os pincéis de molho, lave manualmente e deixe sempre secar deitado. Não é preciso colocar força para lavar, repita o processo de 2 a 3 vezes, principalmente os de base. Não use máquina de lavar específica para pincéis e nem aqueles tapetinhos de secar. Eles ficam arrepiados com o tempo, já estraguei vários pincéis fazendo isso.”, recomenda ela. “Se você guarda seus pincéis no banheiro, deixe sempre em um potinho fechado, ou em uma gaveta, porque é um ambiente onde há proliferação de bactérias”, finaliza.