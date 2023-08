Máscara colorida: dicas e inspirações para colorir cílios

Uma boa maquiagem festiva se tornou usual também no cotidiano, entre os batons escuros, delineados flutuantes e o uso (e abuso) das cores, não existem regras rígidas quando falamos de make. A criatividade é o melhor pincel e as novas tendências surgem o tempo todo. Um toque de máscara de cílios colorida, aliás, pode ser o que você precisa para dar um up no visual, não importa a ocasião.

O beauty artist Celso Kamura conta também que esse tipo de make é bem comum entre suas clientes mais jovens. Pois aqui temos imagens e dicas que comprovam que todas podem se render às cores. Inclusive, as marcas de make têm opções de máscaras coloridas que funcionam com diferentes públicos e maquiagens. Tons terrosos, como marrom, vermelho e vinho, ficam elegantes e discretos, os azulados também.

“Para quem não sabe se maquiar, passar um rímel colorido já é uma maquiagem completa, é só acrescentar um batom e vai ficar lindo. Para quem já tem experiência com maquiagem, ele pode fortalecer um make, deixando bem conceitual”, diz o maquiador.

Já Letícia Gomes, conhecida por suas maquiagens artísticas nas redes sociais, diz que “é possível adaptar os cílios coloridos pro dia a dia, deixando um pouco de lado aquele que preto clássico que estamos acostumadas. O ideal é encontrar cores que você se sinta confortável de usar, mas o mais importante é usar a criatividade e ousar um pouco”. Vamos ver algumas inspirações e dicas de como trazer a cor aos cílios?

Foco nos cílios coloridos

Os cílios coloridos podem completar o seu visual da mesma forma que um delineado, sem parecer carregado ou exagerado. A maioria das pessoas se sentem confiantes apenas de rímel e, como o próprio Celso Kamura pontuou, uma maquiagem simples pode ficar completa com esse toque de cor. Tons vibrantes e intensos, como rosa e um azul forte são aliados desse efeito e deixam o olhar poderoso.

Lápis de olho colorido + máscara da mesma cor

Para quem nunca se aventurou pelo mundo dos máscaras coloridas, uma boa forma de começar é combinar o produto com a cor do lápis. “Não existe regra de qual cor se usa mais ou como usar, geralmente tons mais fortes e fechados são mais fáceis de se adaptar, azul é uma cor que super combina nos cílios. Gosto muito de marsala também. Mas se quiser ousar mais, dá para apostar em cores mais vivas”, sugere a maquiadora Letícia Gomes.

Máscara colorida e sombra cintilante

Uma maquiagem completa, com direito a brilho e cintilância, também combina com cores e se der para trazer essa intensidade para os cílios, melhor ainda. “Quando começar a se adaptar com o rímel colorido, comece a testar coisas novas, combinando uma sombra esfumada com a mesma cor da máscara, ou trazendo mais cor, misturando uma sombra verde, por exemplo, com uma máscara de cílios roxa”, diz Letícia.

Máscara colorida com sombra neutra

As cores são uma maneira de expressar nosso estilo e personalidade, trabalhar diferentes tons é um jeito de agregar makes diferentes. Um esfumado neutro ganha mais destaque com uma máscara colorida, invista na sua cor favorita. E então, os cílios coloridos estão aprovados?