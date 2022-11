Sou de Algodão: Marcos Costa aposta em make leve com apenas 2 produtos

Pinceladas de cores para a vida. Essa frase guiou Marcos Costa na hora de dar a cara ao desfile do Sou de Algodão, que aconteceu na última quinta-feira (17), no São Paulo Fashion Week (SPFW). O beauty artist optou pela beleza natural, com tintura nos olhos dos modelos e rostos bem hidratados, combinando com a proposta da apresentação, que tratou da moda sustentável.

Antes de começar a arte, Marcos utilizou um produto antipoluição ‒ tudo a ver com a pauta de sustentabilidade, né? Depois, corrigiu as imperfeições da pele com corretivo e adicionou o blush ‒ terracota, em pessoas negras, e coral, em pessoas brancas. Este último, em especial, merece atenção: o profissional fez uso de um blush multifuncional, que pode, inclusive, ser aplicado nos lábios e nos olhos, substituindo a sombra. “Mas optei por deixar só o gloss na boca das meninas e dos rapazes”, afirma.

As pinceladas aparecem nos rostos, mãos e pés dos modelos. O acabamento não tem intervenção de pó fixador, para dar um efeito mais natural. Para a vida real, no entanto, quem tem a pele mais oleosa – algo comum entre as brasileiras – a dica do especialista é apostar em um pouco de pó solto, mas sem exageros. “A solução pode ser uma camadinha de pó, depois de passar produtos com textura aveludada e bem pigmentados”, completa.

A maquiagem é natural, respeita as especificidades de cada modelo e utiliza cores inspiradas na cartela de tons definidas pelo styling, como informa o movimento em seu site. Ao pensar nas tendências atuais e no que vai estar em alta no futuro, a pele natural aparece como possibilidade. A partir disso, surge a necessidade de adquirir uma rotina de cuidados, ou seja, criar uma skincare para você.

A produção do desfile foi feita por Paulo Borges, criador e diretor do SPFW. No total, 18 estilistas participaram da apresentação, com 36 looks exclusivos. Juntos, buscaram valorizar a matéria-prima sustentável e pensar na moda consciente. O time ainda conta com 37 empresas parceiras, sendo que 18 marcas fazem parte do line-up oficial do evento, e 19 tecelagens, malharias e fiações.