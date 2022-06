A beleza iluminada e elegante de Marcos Costa para Lino Villaventura

Em uma das belezas mais elegantes desta edição da São Paulo Fashion Week, Marcos Costa investiu na combinação de pele muito bem iluminada e sombra roxa – uma das grandes tendências do ano – aplicada lindamente nos olhos e na lateral do rosto. Prático de fazer e especial de olhar, o make foi o complemento perfeito para os looks poderosos de Lino Villaventura.

“Trouxe uma pele iluminada e muito bem tratada, que eu sei que a mulher de Claudia ama. Eu hidratei e trouxe uma base HD, mas sem pó, que eu não estou usando porque fiz um mix de sombras roxo – criado exclusivamente para o desfile em parceira com a Natura- que foi aplicado para além dos olhos. Na pele clara ficará um lilás suave, com o pérola para iluminar o canto, o meio do rosto e as têmporas. Nas peles negras, um dourado no lugar do pérola, e o mesmo roxo, que ganha um pouco mais de vivacidade. É um iluminado muito possível”, explica.

Quer reproduzir o visual, mas se preocupa com a oleosidade? Calma, que o maquiador tem as dicas: “A pele brasileira em geral é oleosa, isso é muito comum. Eu sempre falo para primeiro equilibrar a oleosidade tratando esse rosto, e aí completar com um pouco de pó – mas com pé no freio. O brilho geralmente está muito concentrado na zona ‘T’, então é só vir com o produto suavemente para matificar essa região.”

Para fechar com chave de ouro esse papo, Marcos Costa também reforça que não existem regras para a maquiagem – a grande tendência é se jogar naquilo que faz com que você se sinta incrível: “Eu conheço mulheres que iriam à feira com essa maquiagem, enquanto outras vão para festas black tie com algo muito natural. Hoje as mulheres fazem o que querem e se sentem bem, e é um direito que vocês conquistaram há muito tempo e que deve ser celebrado.”