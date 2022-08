Skincare verde: 9 produtos veganos de alta performance

2. Sérum anti-aging, R$ 69, Creamy: Ideal para as peles oleosas, este sérum de textura aquosa atenua os primeiros sinais de idade. Ele pode ser usado de manhã e à noite, o que facilita a construção da sua rotina de cuidados, podendo ser combinado com outros tratamentos diferentes.

3. Gel Creme Redutor de Rugas, R$169,90, oBoticário: Parte da linha Botik Retinol, este é um concentrado facial que combina Retinol puro e retinol-like — o ativo é um dos mais importantes no tratamento de redução de rugas e produção de colágeno.

4. Instant Eye Lift, R$ 319, CARE Natural Beauty na Época Cosméticos: Específico para a região dos olhos? Temos! O tratamento natural tem efeito lifiting imediato, auxiliando também na redução de rugas a médio e longo prazo

5. Drops of Youth, R$ 179,90, The Body Shop na Amazon: Sua melhor amiga para o skincare noturno, essa máscara de tratamento tem textura gel, perfeita para todos os tipos de pele. Sua fórmula elástica e refrescante pede uma aplicação por massagem no rosto e pescoço.

6. Pro lifiting facial, R$ 99, Cris Dios na Beleza na Web: A firmação cutânea é garantida pelo ativo BBA, complexo multifuncional extraído do óleo de pracaxi. Por ser conta gotas, você pode aplicar uma pequena quantidade direto na pele ou no seu creme hidratante para potencializar a ação.

7. Protetor solar Mineral, R$ 129, Quintal na Sephora: Com FPS 50+, ele tem tecnologia patenteada, filtros minerais e extrato de Selaginella lepidophylla, a “planta da ressurreição” — ela mantém a hidratação. Não escorre e ainda é resistente à água e ao suor.

8. Balm CB2, R$ 145, Simple Organic: Tem poder emoliente e ação anti-inflamatória, além de reforçar a barreira natural da pele. O complexo cannabinoide active system ainda auxilia na elasticidade da pele.

9. Sérum preenchedor, R$ 399, Biossance na Época Cosméticos: A fórmula mágica para quem busca hidratação, firmeza e colágeno. O produto tem complexo de rápido preenchimento (ácido hialurônico + ácido poliglutâmico + esqualano), extrato de jambu e peptídeo de cobre.