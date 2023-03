Perfume, body splash, colônia, eau de parfum: qual te deixa mais cheirosa?

Perfume, body splash, colônia, eau de parfum… são tantas opções que fica difícil saber qual produto de perfumaria escolher. A duração do cheiro, que cada vez mais ganha importância por ser uma assinatura pessoal, sofre um impacto direto da escolha de categoria. Então, sabendo da relevância do tema para quem quer se sentir melhor, a CLAUDIA separou a explicação de cada um deles.

Antes de mais nada, você precisa saber que o que diferencia cada um deles é a concentração de fragrância que possuem, de acordo com a perfumista Ale Zupo. Isso pode ser visto de forma estratégica, porque, como a ocasião, hora do dia e estação do ano pedem por mais ou menos cheiro, entender quais opções são mais ou menos fortes te ajuda a não errar na dose, afirma a especialista.

“Para o trabalho ou para a academia, fragrâncias menos invasivas são melhores. Por outro lado, perfumes mais intensos servem para saídas noturnas”, exemplifica. “Cheiros mais fortes podem combinar com estações mais frias, mas não com as mais quentes”, completa.

Perfume

O perfume possui uma alta concentração de fragrância, que varia de 15% a 30%. Por isso, dura mais tempo do que as demais opções, chegando a ficar 12 horas na pele, em alguns casos.

Eau de Parfum

Com uma concentração intermediária, ele fica entre o perfume e a colônia, sendo uma ótima opção para quem procura uma duração de até 10 horas e não quer um cheiro super forte.

Body splash

Body splash possui de 3% a 5% de essência em sua composição, sendo um item da perfumaria extremamente sútil, com uma pequena durabilidade, que pode chegar até 4 horas. A baixa concentração faz com que ele seja uma opção ideal para momentos em que o cheiro não pode ser tão marcante.

Colônia

Com maior potencial de fixação do que o body splash, a colônia possui uma concentração em torno de 5% a 8%, ficando na pele por até 6 horas.

Atenção aos detalhes

Escolher entre perfume, eau de parfum, body splash ou qualquer outra opção envolve uma série de questões, que devem ser consideradas minuciosamente. “O hábito de perfumação da pessoa deve ser levado em conta. Algumas pessoas com sensibilidade maior, por exemplo, podem se beneficiar mais de perfumes mais leves, como o body splash.”

A especialista alerta que, na hora de tomar a decisão, é necessário estar atento às famílias olfativas, pois elas podem causar muito mais desagrado ou agrado do que o tipo em si. “As pessoas terão preferências por algumas famílias olfativas em detrimento de outras, independente se é um body splash, colônia ou eau de parfum.”

Como aplicar

Depois de escolher e comprar a sua fragrância, passe um hidratante corporal e, então, borrife o produtos nas regiões que deseja, como atrás da orelha, no pescoço, punhos e ombros. Não é indicado esfregar o produto na pele, pois isso diminui a durabilidade.