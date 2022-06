Saiba qual perfume combina mais com a personalidade do seu namorado

Seja no começo ou há muito tempo juntos, uma das dúvidas que muitos de nós temos no meio do caminho é: será que dar perfume é algo muito pessoal? Outros partem para o lado mais supersticioso e acreditam que dar perfume é fadar o amor para o fim assim que o líquido no frasco acaba.

Quando dar perfume é na verdade um gesto de carinho e um sinal que certamente você reparou no gosto da sua pessoa especial. E para te ajudar a acertar no perfume do seu namorado montamos uma lista com seis personalidades e a fragrâncias que mais agradam com ajuda da perfumista natural, Daniele Lins, da Matricaria Alquimia. Confira:

Antes de tudo conheça as notas mais comuns

Conhecer bem os tipos de fragrâncias vai te ajudar na missão de escolher o cheiro que mais agrada.”As mais comuns que a gente encontra tanto em perfumes femininos quanto masculinos são baunilha, patchouli, lavanda, bergamota, ylang-ylang, jasmim, musk e âmbar. São notas coringas que permitem uma construção de vários tipos de famílias olfativas diferentes dependendo da construção do perfume”, explica a perfumista.

Ela também explica como podemos substituir algumas especiarias. “Na perfumaria natural usamos o ambreto para substituir a essência sintética de musk. E para o âmbar utilizamos uma nota de baunilha, benjoim e ládano”, específica.

O que os extrovertidos gostam?

Se ele tem a personalidade mais extrovertida a nota de bergamota pode agradá-lo. “Para os extrovertidos perfumes com notas de bergamota vão ser o match perfeito, um aroma cítrico e solar que inspira a alegria”, indica.

Lavanda para os tímidos

Perfumes leves e frescos são ótimos para quem tem um parceiro mais tímido. “Aposte em notas de lavanda, principalmente em perfumes aquáticos, que além de serem leves e frescos, tem uma projeção mais intimista, super confortável pra quem não gosta de chamar a atenção por aí”, sugere.

Perfume para os românticos de plantão

Notas amadeiradas combinam com os apaixonados. “Para os românticos penso em notas de baunilha em perfumes amadeirados chipres, são fragrâncias que trazem a elegância das madeiras e a doçura da baunilha de forma equilibrada”, aconselha.

Cheiro dos decididos

Homens com essa personalidade gostam de fragrâncias que transmitem energia. “Para os decididos notas de ylang-ylang com especiarias são perfeitas, encontramos em perfumes orientais e especiados, são aromas quentes que trazem energia e até um toque afrodisíaco”, informa.

Âmbar para os sérios

Seu parceiro é mais sério então âmbar pode ser a fragrância dele.”Se o seu parceiro é do tipo mais sério e elegante, o âmbar é uma ótima escolha, uma nota envolvente e intimista”, indica Daniele.

Perfume os que têm um espírito livre

Patchuli combina com quem tem a personalidade livre.”Para os que amam a liberdade e a natureza aposte em notas de patchouli, principalmente em perfumes fougére, onde o patchouli em combinação com notas verdes formam um aroma que inspira leveza”, explica.

Gostou das dicas, mas ainda não sabe onde comprar o perfume do seu amor? Nós montamos uma lista completa para você. Veja a seguir:

1- Attraction Desire for Him Deo Colônia, Avon, R$99,90. Compre aqui.

2- Deo Colônia Explorer Fire, Phytoderm, R$73,87. Compre aqui.

3- Essencial Exclusivo, Natura, R$174,90.Compre aqui.

4- Malbec Desodorante Colônia, oBoticário, R$109,90. Compre aqui.

5- Eau de Toilette, Silver Scent Jacques Bogart, R$144. Compre aqui.

6- Kit Impression, Eudora, R$226,98. Compre aqui.

7- Empire Gold Deo Colônia, Hinode, R$156,90. Compre aqui.

8- Eternity, Calvin Klein, R$369,90. Compre aqui.

