Este guia ajudará você a encontrar seu novo perfume favorito

Atualizado em 17 out 2020, 12h26 - Publicado em 18 out 2020, 12h00

Ele pode ser uma marca registrada ou complementar o humor do dia, mas é fato que o perfume tem o poder de realçar a personalidade. Escolha um fiel escudeiro entre as novidades do semestre.

EXUBERANTES

A pimenta-rosa na saída aquece o L’Eau d’Issey Rose&Rose, Issey Miyake (619 reais), e o La Vie est Belle Intensément, Lancôme (609 reais). No primeiro, predominam dois tipos de rosa, a centifólia e a búlgara. O segundo tem pegada gourmand, com bergamota, framboesa e baunilha equilibrando o jasmim e a íris vermelha. Já no Choice Free, The Body Shop (119 reais), o buquê floral de rosas e peônias é adocicado, mas ainda fresco. A sensualidade fica com o Liz, O Boticário (109 reais), que inclui a íris em uma composição amadeirada.

DELICADOS

Um fundo verde, que remete a cheiro de mato molhado – resultado da combinação de grama selvagem com trevo branco –, dá frescor ao Herbae Par L’Occitane L’Eau, L’Occitane en Provence (359 reais). Tão delicado quanto, o Coach Dreams, Coach (689 reais), conjuga a sobriedade da laranja-amarga com a leveza da pera e da gardênia. O frutado também se nota no Brille, Jequiti (129 reais), que contrapõe o azedinho do limão à sutileza das flores brancas.

GENDERLESS

São cada vez mais comuns os rótulos sem gênero nas prateleiras, como os da linha Attraction One, Avon. As duas fragrâncias (99 reais cada uma) podem ser usadas juntas ou separadas. A do vidro branco, Eau de Parfum Fresco, combina figo e cedro. Com embalagem preta, Intenso junta cardamomo e café. A dupla divide o fusion accord, misturando fava tonka com lima. O toque cítrico também aparece na eau de toilette CK Everyone, Calvin Klein (399 reais), que leva laranja e gengibre – compondo parte dos 79% de ingredientes naturais da formulação.

EXTRAVAGANTES

O L’Interdit Intense, Givenchy (469 reais), contrasta a delicadeza da flor de laranjeira com o vetiver e o patchuli em um aroma oriental opulento e sofisticado. Outro mix inusitado surge no Luna Absoluta, Natura (129 reais), com orquídea negra e cacau.

