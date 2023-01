Como escolher o perfume ideal para você?

Parte de qualquer rotina de beleza, o perfume aumenta nossa confiança e funciona quase como uma extensão de nós mesmos. Mas é verdade que encontrar a fragrância perfeita pode ser uma tarefa difícil, especialmente quando as únicas informações disponíveis são a embalagem e um monte de características que você não consegue nem imaginar juntas. Para te ajudar, conversamos com especialistas que dão dicas valiosas para encontrar seu perfume ideal.

Considere sua personalidade e o que gosta

Antes de sair por aí fazendo compras, pense nos cheiros que você gosta. O hidratante corporal de ameixa te agrada? As suas roupas depois da lavagem têm um cheiro melhor? Pensar nessas questões te ajuda a lembrar de que você realmente gosta no dia a dia ‒ é como se você se desse conta do seu repertório olfativo.

É igualmente importante ter a sua personalidade e o que você quer transmitir em mente. Se é uma pessoa mais calma, por exemplo, cheiros suaves podem ser uma opção melhor do que os extremamente adocicados ou fortes.

Experimente o perfume na pele (mas da forma correta)

Não tem segredo, é preciso testar! A parte mais importante do processo de escolha é o momento de experimentação. Cada pele tem um cheiro único, por isso alguns perfumes são melhores para uns do que para outros, segundo a perfumista Mônica Rossetto. Os aromas apresentam efeitos gerais parecidos, segundo o doutor em química e perfumista Celio Higuchi, mas cada pessoa tem uma experiência, o que inclui a memória olfativa. “Pode ocorrer de uma pessoa associar o aroma à momentos felizes ou tristes”, completa, o que vai alterar o gosto delas sobre os perfumes.

“É importante sentir o perfume na própria pele, ver como você se sente dentro dessa fragrância, acompanhar a evolução”, explica a especialista. Assim, é indicado pulverizar o perfume em um ponto de pulsação onde sua pele é naturalmente quente, como o pulso, para que a fragrância seja revelada com o tempo. Aliás, a escolha não deve ser imediata, é preciso esperar um tempo para que perceba se a combinação realmente funciona. Além disso, é importante não esfregar o perfume, pois quebra as moléculas mais rapidamente, o que diminui a duração do aroma.

Fragrâncias que funcionam o ano inteiro

No mercado, existem perfumes feitos para usar o ano todo. “A equipe de criação e desenvolvimento seleciona ingredientes aromáticos que compõem a pirâmide aromática, composta por notas de topo, corpo e de fundo, com a proposta de serem bem-vindos independentemente da época do ano. Geralmente, cítricos, florais, frutais e gormaund são boas opções para isso.”

Continua após a publicidade

Perfumes para dia ou noite?

Sim, os perfumes se comportam de maneira diferente! “Durante o dia, a temperatura do ambiente costuma ser mais elevada comparada à noite, o que leva os perfumes a evaporarem mais rapidamente”, de acordo com o profissional. A indicação é aplicar menos produto à noite, no máximo duas vezes em cada área do corpo. “Independentemente do horário do dia, é possível criar perfumes que adequem tempo de ação, apelo e fixação”, esclarece.

“Nos últimos anos, muitos estudos voltaram à natureza da pele, tanto no aspecto cronobiológico, quanto na microbiota cutânea, que pode alterar a performance do perfume incluindo entre dia e noite. Da mesma forma que a pessoa tem roupas diferentes para as diversas estações e momentos do dia, é possível ter perfumes diferentes de acordo com a época do ano e, também, com o momento do dia”, completa.

Ah, o verão…

Talvez o verão seja o momento de maior angústia quando se fala em perfumes, pelo menos no Brasil. Afinal, transpiração e calor, junto ao aroma, nem sempre caem bem. Para reduzir riscos de cheiro desagradável, os tipos de perfume mais indicados para o verão são aqueles que remetem ao frescor e que incluem ingredientes de famílias olfativas cítricas, aquáticas, marinhas, frutais e florais e, além disso, perfumam sutilmente. São adequados ao uso as águas de colônia ou toalete.

Não tenha medo de perguntar!

Ao visitar uma perfumaria, procure ajuda profissional a partir de suas preferências e intenções. Uma alternativa, segundo Higuchi,, é procurar sites que propõem experiências olfativas por meio de kits de experimentação em pequenos volumes do original, depois testar e escolher um que valha a pena.

Relacionadas Beleza Este guia ajudará você a encontrar seu novo perfume favorito