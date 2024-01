Ozonioterapia capilar: o que é e quais seus benefícios?

De tempos em tempos, surgem uma série de procedimentos que prometem salvar ou trazer uma série de benefícios aos seus fios. Com tanta coisa no mercado é normal até se perder nas novidades e ficar por fora do que está em alta. Pensando nisso, conversamos com especialistas no assunto para te explicar sobre um tratamento que tem sido bem explorado recentemente: a ozonioterapia capilar. Já ouviu falar?

O que é ozonioterapia capilar?

A técnica consiste em aplicar uma mistura de oxigênio e ozônio, na forma de vapor, na superfície do couro cabeludo por meio de uma bomba de pressão.

Para que serve a ozonioterapia capilar?

Basicamente, esse tratamento serve para limpeza do couro cabeludo. Com suas ações antimicrobianas, ele atua na redução dos processos inflamatórios da pele e tem o poder de regular a flora (bactérias, fungos e vírus) na região onde é aplicado.

Assim, a ozonioterapia ajuda especialmente em desordens do couro cabeludo de caráter inflamatório, como a dermatite seborreica, ou caspa, ajudando as escamas a se destacarem e reduzindo a população de fungos na flora do couro cabeludo.

Além disso, como a pele da área capilar fica mais limpa, a técnica melhora a absorção de medicamentos e nutrientes aplicados nela, potencializando o efeito umectante de outros ativos embelezadores.

“O ozônio também melhora a circulação da região, auxiliando na nutrição e hidratação dos folículos pilosos”, completa Cintia Guedes, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD).

Além das vantagens já citadas, o procedimento retira os resíduos de shampoo e poluição, e deixa os fios mais saudáveis, com menos frizz e quebra. Isso porque os ativos umectantes (hidratantes) e repositores de queratina na fibra capilar penetram melhor e permanecem mais tempo nos fios. Esse benefício confere um efeito cosmético aos cabelos, aumentando sua penteabilidade e seu brilho.

Existem riscos na ozonioterapia capilar?

“Os riscos são principalmente orgânicos, pois como o ozônio é um gás, ele pode se espalhar no ambiente e ser absorvido pelos tecidos, causando irritação ocular e até intoxicação pulmonar com repercussão cardíaca”, explica Mônica Aribi, dermatologista, sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Por isso, os dermatologistas reforçam a importância que sua aplicação seja executada por um profissional da saúde experiente na técnica. Até porque esse tratamento tem fins estéticos e não médicos, inclusive, muitos aparelhos não foram aprovados pela ANVISA.

É para todos os tipos de cabelo?

Qualquer tipo de cabelo pode se beneficiar da ozonioterapia, mas existem alguns que se destacam e podem tirar ainda mais vantagens da técnica.

“Os cabelos mais beneficiados com o ozônio são os ressecados, quebradiços e agredidos por químicas. Ao usar os protocolos de recuperação da fibra capilar, como o banho de queratina, reposição proteica ou selagem do biofilme, o uso prévio do ozônio aumentará seus resultados”, explica Danilo Talarico, professor do Instituto da Pele de São Paulo (IPSP-Centro Universitário Ítalo Brasileiro).

A ozonioterapia também é indicada para cabelos que, mesmo lavados frequentemente, ficam com aspectos pesados e oleosos.

Além disso, pode ser muito benéfica para quem tem dermatite seborreica, principalmente aquelas aderentes ao couro. Nesse contexto, também serve para quem lida com psoríase capilar e dermatite alérgica ou irritativa, com pequenas crostas e prurido.

