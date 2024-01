Cores de cabelo que são tendência o verão 2024

Com o novo ano, começam as apostas sobre tudo o que vai bombar nas ruas, nas praias, nas passarelas e, sim, dentro dos salões de beleza. E para quem pensa em uma mudança de visual, ficar por dentro das cores de cabelo que serão tendência é uma ótima pedida! Vamos descobrir?

Quando se trata das cores, especificamente, há quem goste de deixar o cabelo mais natural e quem mude de cabelo de acordo com o humor. Mas é preciso tomar alguns cuidados antes e depois do processo de coloração para não danificar os fios.

Por isso, conversamos com Romeu Felipe, Embaixador Global de Wella Professionals, que indicou as cores que farão sucesso neste ano e deu dicas de como proteger a saúde do seu cabelo. Veja abaixo:

Principais cuidados ao pintar os cabelos no verão

A primeira precaução que o especialista destaca é a importância de escolher um profissional de confiança que use produtos seguros para as colorações de cabelos.

Além disso, realizar testes de mechas antes da aplicação total faz toda a diferença, pois ajuda a evitar reações adversas, como alergias ou possíveis cortes químicos, garantindo o resultado desejado com segurança.

E para manter os fios saudáveis e prolongar a qualidade do procedimento não adianta deixar os cuidados de lado após a transformação. “É necessário ter bons produtos para uso diário para cabelos danificados e uma boa máscara de hidratação para usar, pelo menos, uma vez na semana”, afirma Romeu.

Quais cores de cabelo são tendência no verão 2024?

O verão já está aí é comum ver os cabelos ficando mais claros em tons mais quentes e dourados, refletindo a atmosfera ensolarada da estação.

Uma das principais tendências para 2024, segundo Romeu, é o cabelo iluminado com aspecto natural. Para alcançar esse objetivo, são utilizadas técnicas de mechas e tonalidades com baixo contraste de acordo com a cor natural dos cabelos de cada pessoa.

“Neste ano, não vamos ver tanto loiro platinado, mas as nuances mais douradas, mais sóbrias e neutras de loiro estão mais em alta. Como o loiro amendoado a um loiro cappuccino dourado, mais para o bronze.”

Outros destaques serão um loiro mais para o rosê e os tons com mix de capuccino, bege e baunilha. A gama é muito grande e a busca está maior por cores mais naturais, como tons de areia.

Romeu comenta o caso da atriz Vitória Strada: “clareamos a cor de fundo e fizemos mechas com um descolorante, finalizando com um tonalizante capuccino avelã.”

Outro exemplo é a apresentadora Mari Palma, que recebeu a técnica de esfumar a raiz para ficar com um contraste bem natural e elegante, garantindo também um loiro marcante.