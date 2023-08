Os benefícios da argila branca para o skincare

Você já deve ter visto diversos produtos com argila branca por aí. Famosa no skincare, ela é um cosmético natural que faz parte da crosta terrestre e pode ser encontrado em seu estado puro ou com outros minerais – interessante, não é? Mas, afinal, quais são os seus benefícios e quando devo usar o cosmético? Descobrimos juntas aqui!

A composição da argila branca mescla vários ativos orgânicos, como a caulinita, haloisita, silício, magnésio, titânio, hidrogênio etc. A cor branca se dá por essa mistura, que tem baixo teor de ferro. Esse mineral é utilizado na produção de cosméticos, mas também em itens cerâmicos, porcelanatos e tintas.

O que torna a argila branca a mais suave dentre as argilas é seu pH muito parecido com o da nossa pele.

Benefícios da argila branca

A argila branca proporciona um efeito calmante e hidratante que é ótimo para peles sensíveis, no entanto, a verdade é que ela é aliada de todos os tipos de pele! Segundo a dermatologista Inaê Cavalcanti, em matéria recente à Claudia, ela é a escolha certa para quem quer clarear manchas, por promover um aumento da oxigenação nas regiões afetadas.

Absorve o excesso de oleosidade;

Tem uma ação calmante, o que ajuda a deixar a pele hidratada e macia;

Ajuda a purificar e a limpar a pele de forma menos agressiva.

Como usar a argila branca

A argila branca pode ser encontrada em muitos produtos de skincare e é usada no rosto ou cabelo. Normalmente, é disponibilizada em forma de pó, mas também pode vir em creme para só aplicar no rosto, como uma máscara.

A argila em pó é ideal para quem busca um bom custo-benefício por ser barata e bem prática. Para usar, é só misturar com água, hidrolatos ou soro fisiológico. Quando formar uma massa, passe no rosto com as mãos ou com um pincel para base e deixe agir por 20 minutos antes de remover com água morna.

No cabelo, a máscara deve ser concentrada no couro cabeludo para não causar atrito com os fios.

O ingrediente é indicado para todos os tipos de pele, mas é sempre importante consultar um dermatologista para dúvidas e indicações precisas.

