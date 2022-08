Os tipos de argila facial e seus benefícios para a pele

Diretamente da natureza, a argila facial tem em sua composição minerais e oligoelementos antioxidantes e reconstrutores – como silício, manganês e magnésio – que apresentam benefícios poderosos para a pele. “O uso de argilas faciais auxilia na hidratação e na reestruturação da pele”, afirma Ludmila Bonelli, cosmiatra e especialista em dermatocosmética.

Entre suas ações, está o clareamento, adsorção da oleosidade sem desidratar e efeito cicatrizante, ótimo para casos de pele acneica.

Benefícios da argila facial

Talvez um dos grandes benefícios da argila fácil é que ela é democrática e tem poucas contraindicações. “Ela é rica em minerais com ação purificante, anti-inflamatória natural e hidratante, sendo ideal para peles desidratadas e peles hiper-reativas”, diz Ludmila.

Além disso, a argila possui uma mistura de antioxidantes que ajuda a combater os radicais livres e desintoxicar a pele dos danos causados pelos fatores ambientais, como a poluição, que contribuem para os sinais visíveis de envelhecimento.

Tipos de argila facial

O sucesso é tanto que a argila pode ser encontrada em diferentes marcas de cosméticas. Mas Ludmila alerta que a argila artesanal, a que não passa pelo processo do desenvolvimento cosmético e que é encontrada em mercados comuns, não é indicada para o skincare!

“É importante que estas máscaras para uso em tratamentos da pele sejam desenvolvidas em laboratórios competentes para que venham mais purificadas. Na maioria das vezes, cosméticos com argilas são encontrados como máscaras que podem ser usadas no rosto e no corpo”, afirma.

Além disso, existem vários tipos de argilas e cada uma possui características individuais – sendo aconselhado a indicação de um dermatologista para um benefício mais assertivo. “A argila branca, por exemplo, tem uso terapêutico nos casos de tratamentos com radioterapia por seu efeito curativo, hidratante e clareador da pele. Já a argila preta é conhecida como lama vulcânica e é a mais indicada para desintoxicação da pele por possuir ação anti-inflamatória pela alta concentração de alumínio e silício. Por outro lado, a mais conhecida é a argila verde, ideal para tratamento da acne”, explica Ludmila.

Outra opção é a argila rosa, que acalma a pele irritada, promove limpeza profunda e ainda hidrata.

Como usar a argila facial

As máscaras faciais de argila têm excelente indicação para acne, pele oleosa e poros abertos. “Não se deve utiliza-la na pele todos os dias e, ao aplicar, espalhar uma fina camada do rosto, e não em excesso na quantidade”, ensina.

Ludmila também lembra a importância de escolher produtos que sigam os protocolos da Anvisa, tendo assim maior segurança com relação a procedência destas argilas.

“Aplique a máscara de duas a três vezes por semana em uma camada fina diretamente na pele. Deixe agir por até, no máximo, 15 minutos e retire com água ou algodão umedecido. Depois, é só seguir com o passo a passo do seu skincare habitual”, ensina.