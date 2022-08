Passo a passo: 4 tipos de delineado para criar um make incrível

O delineador é um dos itens de maquiagem mais coringas que temos, bate de frente com o atemporal batom vermelho. Um clássico delineado é capaz de dar um up em qualquer maquiagem. Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot e Aretha Franklin eternizaram o traço no cinema e na música ao longo dos anos 1950 e 1960.

Muitos anos depois, leia-se mais de 7 décadas, ele continua uma febre e a internet não só tem difundindo a palavra, como te ajuda com alguns truques. Com dicas de maquiadoras, o TikTok e Instagram são bons aliados para quem quer tentar o estilo ou até aprimorá-lo.

As artistas citadas acima tinham formas bem particulares de se maquiar, mostrando que existem as mais diferentes formas de usar o delineador (ou sombra e lápis) nos olhos. Aqui temos 4 passo a passos de delineados para te trazer inspirações e acertar na maquiagem do final de semana!

Delineado bold

A maquiadora Vanessa Rozan, capa digital da edição de agosto da Claudia, compartilhou o jeito como ela faz um delineado poderoso, dos mais grossos e marcantes.

Passo a passo:

1 – Comece os olhos abertos, traçando o traço do “gatinho” (para ter mais controle do resultado, ela indica começar pelo lado que você tem mais dificuldade);

2 – Faça um segundo traço e preencha;

3 – Molhe um pincel chanfrado (limpo) em hidratante e passe para acertar o traço;

4 – Com um pincel chanfrado faça uma linha do canto exterior ao interior da pálpebra;

5 – Usando um corretivo limpe possíveis erros e dê acabamento ao traço.

Delineado gráfico

Um outro tipo de delineado é o gráfico, também conhecido como vazado. O princípio é o mesmo, fazer um gatinho e puxar o traço na direção da sobrancelha.

Passo a passo:

1 – Comece delineando a linha dos cílios superiores e desenhando o “gatinho”, ou asa;

2 – O próximo passo é criar uma linha flutuante logo acima do seu vinco, dobra dos olhos;

3 – No canto externo deste traço flutuante, continue a linha para que ela se conecte ao “gatinho”.

4 – Agora você pode deixar mais minimalista até o meio dos olhos, ou puxar o delineado até o canto interno dos olhos.

Delineado invertido

Se você quiser um olho ainda mais marcante, o delineado invertido pode ser o ideal. O foco aqui será delinear utilizando a linha d’água e não a pálpebra.

1 – Com um lápis de olho macio e a prova d’água vá delineado a linha dos cílios inferiores;

2 – Preencha a linha d’água para deixar o visual ainda mais forte;

3 – Com um pincel chanfrado vá esfumando o lápis que acabou de aplicar, puxando um traço “gatinho” tanto no inferior quanto no exterior dos olhos;

4 – Para evitar que o lápis escorra, mesmo sendo a prova d’água sempre bom garantir, você pode finalizar com uma sombra em pó preta selando o delineado.

Delineado colorido

As cores podem ser usadas aqui para dar uma outra cara ao delineador preto ou você pode fazer o traço já colorido. Neste item temos 2 estilos de delineado.

Cor canto interno dos olhos :

1 – Faça seu delineado “gatinho” como preferir;

2 – Pegue uma sombra colorida e aplique no canto interno dos olhos com o auxílio de um pincel de esfumar .

Cor na linha d’água:

1 – Com o delineado já finalizado, seja gráfico ou clássico;

2 – Pegue um lápis colorido e aplique em toda a linha d’água dos olhos.