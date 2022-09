10 ideias de nail art minimalista para unhas curtas

Nail art é uma forma de mostrar estilo e personalidade. No entanto, nem sempre elas são abrangentes e levam em consideração quem tem unhas curtas. Claro que as longas são lindas, mas demandam mais cuidado e atenção. Pensando nisso, fomos atrás de referências interessantes de unhas decoradas que possam se adequar aos diferentes tamanhos. Tem certas esmaltações que funcionam até melhor em comprimentos menores, ok? Sem mais delongas, vamos às inspirações.

Bolinhas assimétricas

A artista de unhas da Chanel Betina R. Goldstein é uma ótima referência para unhas curtas. Ela deixa a imaginação fluir nos desenhos e também nas cores. Betina tem das nail arts mais complicadas até as mais fáceis, como o exemplo acima.

Mais bolinhas

Seguindo uma linha bem minimalista, se você estiver com pressa e quiser só fazer uma graça nas unhas: aposte em bolinhas coloridas apenas com uma base incolor de fundo. A mesma ideia funciona com um esmalte claro e bolinhas menores.

Unhas aveludadas

Para conseguir este efeito lindo é preciso usar um esmalte ou extra brilho magnéticos que são moldados por imãs. Importante: dá para fazer em casa, com kits que incluem tudo que você precisa.

Mãos de rainha

As cores dourado e azul automaticamente nos remetem à Cleópatra, especialmente quando se trata de maquiagem dos olhos. Todo o poder da rainha do Egito pode deixar suas unhas incríveis. Com uma esmaltação azulada e apenas uma meia-lua em tons de ouro, essa nail art foge do usual sem exageros.

Cor apenas nas bordas

Com um esmalte com o tom da sua pele de fundo, que tal jogar um pouco de cor apenas nas bordas das unhas? Charmoso e fácil de fazer.

Pouco esmalte e muito brilho

Caso você esteja em busca de unhas básicas, apenas com um detalhe, aposte no brilho. Essa esmaltação é o inverso da que mostramos acima com uma cor sólida. A faixa de glitter deu um toque bastante especial.

Brilho geométrico

Seguindo o visual com brilho, essa nail art tem apenas um delicado triângulo brilhante. Uma forma criativa de se render ao glitter.

Mais brilho!

Outro jeito de usar formas geométricas: faça bolinhas brilhantes. Essa é um pouco mais ousada que a referência anterior, mas continua na linha menos é mais.

Francesinha vibrante

Diferente da francesinha convencional, essa aqui tem um fundo bem neutro e é finalizada com um esmalte roxo nas pontas, bem vibrante.