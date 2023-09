7 inspirações de nail art para unhas amendoadas

Se você, assim como a gente, ama unhas amendoadas, pode comorar: temos uma seleção de referências para renovar as garrinhas! Conhecido pelas pontas arredondadas, com uma espessura um pouco maior do que as stiletto, esse modelo é ótimo para complementar o visual enquanto acompanha o tamanho que você deseja. E que tal aproveitar para soltar a criatividade e investir em esmaltações e nail arts para unhas amendoadas?

Como fazer unhas amendoadas em casa?

“Com a lixa, arredonde as laterais na ponta e diminua a grossura. Faça aos poucos para que o resultado fique harmônico”, diz a nail designer Juliana Sampaio. “Quando se trata de um método extensor, há necessidade do corte acontecer corretamente, para que o material fique simétrico e se adapte à unha natural da cliente”, complementa a nail designer Evellyn Beithum.

Unha amendoada dura mais?

“Todos os formatos duram quando temos cuidados com nossos alongamentos, porém a almond tende a durar mais por não possuir laterais pontudas, como as quadradas. Assim, quando tomam baques, é mais difícil ficarem quebradas ou trincadas”, explica Evellyn. No caso das naturais, Juliana afirma que também há uma durabilidade maior, pois há mais dificuldade em bater e quebrar.

Esmaltações e nail arts para unhas amendoadas

Francesinha em unha amendoada

“A francesa sorriso, nome dado à francesinha que acompanha as curvas da unha amendoada, é a mais harmônica para esse formato, pelas laterais formarem uma continuidade com ela”, pontua a profissional. Evellyn diz que é mais fácil fazer esse design nas unhas amendoadas, porque a borda pode ser copiada. “Basta fazer três pontos, um na lateral direita, outro na esquerda e mais um na ponta da borda livre, todos bem simétricos. Depois é só interliga-los com um pincel.”

Matchá nails

As unhas matchá são um verdadeiro sucesso dos últimos tempos. Famosas por lembrar o chá oriental, essa esmaltação é criada a partir do verde. Além desta cor, é possível incrementar figuras e desenhos, como as flores, para trazer ainda mais charme para a ponta dos seus dedos. Metalizado Metalizou tudo! Rosa e metálico são um combo perfeito: cheio de personalidade, glamour e delicadeza, esse mix fica ótimo nas unhas. O truque é passar um esmalte rosa e, posteriormente, aplicar o metálico por cima, garantindo uma cobertura que dura mais tempo e é mais vibrante. Nail art abstrata Eles arrebatam corações! Sim, estamos falando dos formatos abstratos em unhas longas. Escolha cores que conversam entre si, como laranja e rosa, depois passe uma camada de esmalte na unha e venha com um palito ou pincel desenhando as curvas por cima. Azul perolado Quem não ama azul? A cor fica ainda mais especial com o perolado por cima, por trazer frescor para a esmaltação. Se apostar no tom pastel, então, a única possibilidade é o acerto! Rosa fosco e bolinhas Fosco e bolinha funcionam? A foto acima prova que sim. Passe o esmalte com a cor da sua preferência, depois venha com o fosco e, por fim, escolha uma unha para desenhar bolinhas em uma reta – elas podem ser feitas tanto com o pincel quanto com um palito. Agora é só testar!

