7 produtos que vão fortalecer as unhas e ajudar você a parar de roê-las

Nós já comentamos por aqui sobre os malefícios de roer as unhas. E, sim, nós sabemos que esse é um hábito difícil de mudar, mas existem alguns macetes que podem ajudar você nessa jornada.

Muitas vezes, o hábito de roer as unhas é desencadeado por sensações de ansiedade e estresse e tratar, antes de tudo, essas condições é essencial para desestimular a prática. Em seguida, investir em uma rotina de cuidados com as unhas pode fazer toda diferença, desestimulando esse hábito ainda mais.

Por isso, selecionamos produtos que vão ajudar você a cuidar das unhas, fortalecendo e deixando-as mais fortes e bonitas para acabar de vez com essa prática. Veja as nossas escolhas abaixo:

1.Fortalecedor de Unhas: Uma base específica com ingredientes fortificantes como biotina e queratina pode ajudar a fortalecer as unhas.

Fortalecedor Blant Complexo 8 Fortalecedor com pantotenato de cálcio, D-pantenol, formaldeído e queratina. Hidrata, protege contra quebra e rachaduras.

Compre agora: Amazon - R$ 15,50

2.Base Poderosa: Além de manter as unhas com ares saudáveis e bem cuidados, também contam com outros ingredientes que promovem a força, a hidratação e o brilho.

Granado - Base SOS 7 em 1 Esmalte branco transparente para unhas fracas e quebradiças. Oferece tratamento completo com força, endurecimento, crescimento, hidratação e brilho. Com ingredientes como queratina, cálcio, proteína da seda, vitaminas e extratos naturais.

Compre agora: Amazon - R$ 38,90

3.Óleo de Cutícula: Manter as cutículas hidratadas evita que as unhas fiquem frágeis. Opte por óleos ricos em vitaminas e nutrientes.

Granado - SOS Cutículas Perfeitas Tratamento intensivo para as cutículas, enriquecido com óleo de girassol e vitamina E.

Compre agora: Amazon - R$ 29,93

4.Hidratante de Mãos: Manter as mãos hidratadas garante a saúde da pele e também melhora a qualidade das unhas.

Hidratante para as Mãos ISDIN Ureadin Manos Plus Para mãos muito secas e ásperas. Proporciona hidratação profunda, reduzindo ressecamento e aspereza em 3 dias. Sua fórmula concentrada e de rápida absorção cria um efeito protetor duradouro.

Compre agora: Amazon - R$ 52,11

5. Esmaltes Coloridos: Transforme as suas unhas em obras de arte que dão vontade de manter intactas.

Kit Esmalte Risqué Deusas Inspiradoras 6 Cores O Kit Coleção Deusas Inspiradoras da Risqué contém 6 esmaltes hipoalergênicos de secagem rápida em tons cremosos. Cada cor representa uma característica única, desde o poder feminino até a inspiração e união entre as mulheres.

Compre agora: Amazon - R$ 28,45

6. Lixa de Unha de Vidro: Lixar suavemente as unhas com uma lixa de vidro evita lascas e quebras, mantendo as unhas fortes.

Lixa de unha de vidro Esta lixa de unhas de vidro é uma ferramenta essencial para manicures e amantes de nail art. Projetada para polimento e acabamento preciso, oferece resultados suaves e duradouros, tornando-a ideal para cuidados de unhas e detalhes de arte.

Compre agora: Amazon - R$ 34,00

7. Adesivos de Unha: Adesivos decorativos ou de cor sólida podem ajudar a prevenir a roeção, mantendo as unhas protegidas e decoradas.

Moniss 29 Folhas Adesivo de Unha Compre agora: Amazon - R$ 53,70

