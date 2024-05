Met Gala 2024: confira os destaques de beleza do evento

O Met Gala 2024 aconteceu nesta segunda-feira (6) e dominou as redes sociais com um red carpet repleto de celebridades de peso, como Zendaya, Lana Del Rey e Ariana Grande.

“O Jardim do Tempo” era o código de vestimenta deste ano, baseado no conto homônimo de JG Ballard (1962). Como era de se esperar, muitas pétalas, pedras e adereços que parecem saídos de um universo mágico deram às caras, visto que a história do Conde Axel e sua esposa se passa em um jardim fantástico, com flores de cristal que auxiliam o protagonista a viver em tempos de paz e isolamento.

Confira como as famosas, com seus cabeleireiros e maquiadores, interpretaram e entregaram belezas neste evento que, sem dúvidas, é um dos mais importantes, criativos e ousados da moda mundial.

Lana Del Rey

Lana Del Rey ficou em primeiro lugar nos trending topics do X com uma make de lábios bem contornados e cílios longos, especialmente no canto externo. Para a audiência, ela foi a famosa que melhor incorporou o espírito da celebração:

Zendaya

Zendaya também foi destaque absoluto. A atriz de “Challengers” primeiro desfilou com uma maquiagem mais pesada e teatral. Ela combinava perfeitamente com seu look inspirado na coleção surrealista da primavera de Dior, de 1999, por John Galliano. Depois ela passou para algo mais suave, mas ainda assim com sobrancelhas apagadas e blush rosado na região das têmporas.

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried, assim como outras famosas que cruzaram o red carpet, se entregou ao brilho dos cristais, representando as flores de Ballard. O cabelo surgiu em mechas prateadas, em ondas.

Ariana Grande

Ariana Grande brilhou com uma pele de boneca, aveludada, combinando muito com seu look e com detalhes nas têmporas, que pareciam ter saído de contos de fadas:

Bruna Marquezine

Cara Delevigne

Tyla