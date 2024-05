7 tendências de beleza descobertas no evento da Rihanna

A nova base da Fenty Beauty está entre nós (ainda bem). O lançamento da Soft’Lit aconteceu no dia 26 de abril, em Los Angeles, e contou com a presença da influenciadora Angélica Silva (@angelic4silva). O melhor é que ela compartilhou com a CLAUDIA as tendências de beleza descobertas por lá.

“Fiquei de olho nas minhas beauty influencers favoritas e pontuei algumas tendências que vão estar e já estão muito em alta”, revelou a maquiadora.

Delineado esfumado

Angélica deu o start nas recomendações com Isabelle Kate (@isabellekategm). “Ela apostou num delineado esfumado no mesmo tom de seu vestido.” A escolha traz um toque de cor e dá destaque ao olhar, segundo ela. “Deixa a maquiagem numa mistura de glam e fun”, completa.

Pele com efeito praia

A pele bronzeada não sai de moda, mas o truque da vez está no brilho com acabamento natural ‒ possível graças à técnica de aplicá-lo antes da base.

“Alice [@alxcext] apostou numa pele com efeito praia. Não era qualquer bronzeado, ele tinha um glow diferente, e isso se deve a produtos com cintilância para a pele, como bronzers, pós e boosters pré-base que estão super em alta e entregam esse efeito”, conta a influenciadora.

Make gringa

Adeus, maquiagens básicas! Se o acabamento natural dominou os últimos tempos, agora o visual matte e mais trabalhado conquista novos adeptos.

“Uche Natori [@uchjn] me surpreendeu com a maquiagem bem elaborada, a famosa ‘make gringa’. Composta por camadas de produtos cremosos e em pó, pele iluminada e selada, olhos bem alongados em tons quentes alaranjados, sem muito blush e sem iluminador para não puxar nada para o glow, a pele era um soft matte com acabamento pesado”, contou.

Pele glow + blush quente

Nada disso significa, porém, que o glow perdeu seu protagonismo. “Carmen Lee [@carmen.solomons] apostou numa pele glow, que estava bem translúcida com uma camada fina de produto. O destaque foi o blush mais marcado em tom alaranjado quente”, disse a maquiadora.

Sardas em pele natural

O combo sardinhas, lábios contornados e pele natural não perde o brilho, é o que diz Angélica. “Giovanna Ewbank [@gioewbank] desbloqueou uma nova skin. Sua pele estava com cobertura, mas acabamento natural, e com um conjunto de pequenas sardas para trazer ainda mais naturalidade. Também amei os lábios contornados, mais rosados e puxados para o coral, além do gloss transparente.”

Cobertura sem parecer que é cobertura

Entre os favoritos de todos os tempos, a maquiagem com efeito “sem make” não costuma falhar. A própria produção de Angélica para o evento é referência nisso. “Gosto de construir camadas finas de produto para um acabamento com cobertura, mas sem parecer cobertura”, afirmou.

O passo a passo disso é o seguinte: “primeiro, esfumando cremosos e, depois, selamos com produtos em pó acetinados.” Para os olhos, ela ama usar sombras metalizadas no estilo molhado e laminado, em tons mais saturados para trazer destaque ao look.

“Apostei no dourado, com um subtom bem amarelo, justamente para trazer destaque. Ela consegue a textura líquida após umedecer a sombra com a bruma fixadora.

Brilho sem efeito de oleosidade

“Rihanna, a anfitriã da festa, não apenas dominou o evento, mas também brilhou com sua make”, diz a influencer. “Ela estava belíssima e celebrou o lançamento da base Soft’Lit brilhando mais que o sol, mas sem aquela aparência de pele oleosa, que ninguém gosta. Ela arrasa em tudo! Claro que eu fui descobrir tudo que ela usou”, disse Angélica, que contou para a CLAUDIA quais foram os produtos:

– Base SoftLit

– Corretivo We’re Even

– Invisimatte Instant Setting + Blotting Powder

– DemiGlow Highlighter cor ‘Tutu Much’ e ‘Loo$e Change’, outro Lançamento da Fenty.

– BrowMVP Brow Pencil + Styler cor ‘Medium Blonde’ e ‘Ash Blonde’

– Contorno MatchStix Skinstick cor ‘Mocha’

– Bronzer SunStalkr Instant Warmth cor ‘Bajan Gyal’

– Flyliner Longwear Liquid Eyeliner cor ‘Cuz I’m Black’

– Shadowstix cor ‘Candy Wrapper’